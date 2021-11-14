خلال جولته.. رئيس جامعة الفيوم يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح منفذ بيع السلع

تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من كليات ومراكز جامعة الفيوم.

وشهد أبو الغار جانبًا من اختبارات الحاسب الآلى التمهيدية لطلاب الدبلومة الخاصة بكلية التربية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد التواب أبو النور، القائم بأعمال عميد كلية التربية، والقائم بأعمال وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د مصطفى حفيضة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ. د آمال جمعة، وكلية الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ. د حسام أبو الهدى، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس.

عقب ذلك تفقد رئيس الجامعة مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور أمل إبراهيم، مدير المركز، وتابع إجراءات التسجيل في الدورات التدريبية بالمركز، وإجراء الاختبارات، واطمأن على حسن سير العمل.

كما تابع أعمال التجهيزات النهائية السابقة لافتتاح منفذ بيع السلع والمنتجات الحيوانية والنباتية، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، و أيمن حلبة، أمين عام الجامعة، ووجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بالمنفذ استعدادًا لافتتاحه.

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