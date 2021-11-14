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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: "هنروح للناس في أماكنهم لتوفير اللقاح لحمايتهم"

حسام عبد الغفار،
حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن شركات القطاع الخاص داخل الدولة بدأت في إطلاق مبادرات لتطعيم العاملين بـ لقاح كورونا، متابعا: وزارة الصحة وجهت العديد من الحملات المتنقلة إلى مصانع القطاع الخاص لتطعيم أكبر عدد من الموظفين داخلهم.

 

وأضاف “حسام عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”،  مصر وصلت لمعدلات تطعيم عالية، لكن مازال هناك حاجة لرفع المعدلات، لذا بدأ التحرك للمواطنين في أماكن التجمعات، وفي مقدمتها محطات المترو، لأن المترو يقل 3 ملايين مواطن يوميًا.
 

وأوضح: "البداية المحطات التبادلية عليها تدفق أكبر، خلال الفترة القادمة سيكون هناك انتشار أكثر اتساعا في كل أماكن التجمعات، هنروح للناس في أماكنهم لتوفير اللقاح يحميهم ويحمي أسرهم"
 

وأشار إلى أن الدولة قامت الفترة الماضية بتدريب العاملين داخل الجامعات للتعامل مع الطلاب والتأكد من حصولهم على لقاح كورونا سواء من خلال شهادات الحصول على اللقاح أو التطبيق الخاص باللقاح.

 

الصحة وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا اخبار التوك شو

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