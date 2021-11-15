حمادة صدقي: لا يمكنني تحليل اختيارات كيروش.. وهذا الفارق بينه وبين حسن شحاتة

يرى حمادة صدقي نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن كارلوس كيروش لا يستمع لمعاونيه مثلما كان يفعل حسن شحاتة.



وقال صدقي في تصريحات لبرنامح "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة عبر قناة ETC: "استبعاد ابراهيم عادل غير منطقي، والعديد من اللاعبين مثل طارق حامد وأحمد سيد زيزو، خاصة في ظل غياب عمر مرموش".



وأضاف: "محمد شريف كان يؤدي بطريقة جيدة في مركز الجناح الأيسر، لأن هذا هو مركزه الأساسي".



وأردف: "اختياراته وتصريحاته تثبت أنه لا يستمع إلى آراء معاونيه، عكس حسن شحاته عندما كنت معه في الجهاز الفني".



واستشهد: "كنا نضع أكثر من تشكيل مع حسن شحاته، وكان يستمع لي ولشوقي غريب وكذلك أحمد سليمان، ونتبادل وجهات النظر من أجل الصالح العام".



واختتم: "يمكن لـ كيروش إيجاد مراكز للاعبين أخرين، مثل أن يلعب زيزو في وسط الملعب، لأن استبعاده في ظل وجود محمد صلاح أمر غير منطقي، لأنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز".