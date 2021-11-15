إيه التخلف اللي المجتمع بقى فيه ده .. مافيش ورانا غير الهوس الجنسي!.. إلهام شاهين ترد على منتقدي المسرحية

علقت الفنانة إلهام شاهين على أزمة مسرحية " المومس الفاضلة "، وعلى تصريحات النائب الدكتور "أيمن محسب" ، الذي ذكر أن اعتراضه ليس على العمل ولكن على المسمى في حد ذاته والذي يمثل لفظاً صادماً، قائلة : "كلمة المومس " هي لغة عربية فصحى وموجودة في كتب الدين، وفيه حديث عن الرسول بيقول كلمة " المومس الفاضلة "، وهي تلك " المومس " التي وجدت كلباً يعاني العطش وسقته من مياه البئر بعدما خلعت حذائها وقامت بربطه في خمارها .. وربنا دخلها الجنة، ده حديث معناه كده".

وأضافت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، قائلة: "هتلغوا الحديث ومانعلموش للنشأ الجديد!، هل هتلغي الحديث من صحيح البخاري ؟ .. إنت منزعج أنك هتشوفه على أفيش وهتلغي الحديث مثلاً ؟! .. مش منزعج أنها في كتب الدين وبنفس المعنى! ".

وتابعت الفنانة قائلة: " لما الاطفال تسألنا يعني إيه " مومس " هنقلهم ست منحرفة والارتباط بينها وبين كلمة " الفاضلة " موجودة في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ".

وأشارت إلهام شاهين إلى أن التناقض هو أساس فكرة المسرحية المترجمة، قائلة: "فكرة الاعتراض على الاسم أنا قلت ممكن نغيره عشان الناس المتحفظة رغم أن ده غلط وقلت نحط كلمة "مومس"، وبعدها علامات تستفهام وأكيد النائب سمع ومع ذلك عمل دوشة وطلب إحاطة في اليوم التالي ".

وواصلت الفنانة، أن تناقض المعنى الموجود في الاسم هو جوهر المسرحية ، قائلة : "لسة بنفكر في الموضوع إحنا مش أول مرة نعرض العرض ده وعرض منذ 50 عاماً، وعرض بذات الاسم ، والنائب بيقول لايتماشى مع تقاليد المجتمع المصري، متسائلة : "هو إحنا في الستنيات كنا عاملينه للمجتمع الهندي؟ إيه اللي حصل في المجتمع المصري؟ إيه التخلف اللي بيحصل في المجتمع !.. واصبح الجميع مصاب بالهوس الجنسي .. لما حد يسالك فسرله معناه قوله ست منحرفة".

وأتمت إلهام شاهين قائلة : " إيه " الاوفر ده ؟ والشو اللي إتعمل ده وطلب الاحاطة لزمته إيه ؟ ".

وأثارت الفنانة ، إلهام شاهين، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى، من خلال مسرحية "المومس الفاضلة"

وهاجم النائب المصري أيمن محسب، المسرحية معتبرا أن "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية غير مناسبة للشعب المصري"، وأشارت إلهام شاهين إلى أن "مجرد طرح اسمها على الصحف ووسائل الإعلام يثير غضب اللجان الإلكترونية لجماعة "الإخوان المسلمين" في مواقع التواصل الاجتماعي".