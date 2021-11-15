حفيد أحمد يكن باشا عن نقل مقابر العائلة إلى 15 مايو: أنقل إزاي رفات 120 شخصا في مدافن صغيرة

علق محمد يكن حفيد أحمد مدحت يكن باشا، على تفاصيل قرار نقل مقابر عائلة "يكن"، ضمن مقابر الملكة فريدة وأخرين من العائلة من الإمام الشافعي إلى "15 مايو"، بسبب عمليات التطوير في مصر القديمة ، قائلاً: "إحنا مش عارفين نعمل إيه أنا عميد لعيلة "يكن" لوحدها تقريباً ثلاثة مقابر .. انا متحمل مسئوليتهم الثلاثة".

وأضاف محمد يكن في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON ، أن عدد رفات موتى عائلته تخطت 120 رفة لراحلين من عائلته، قائلاً : "لما يبقى عندي دول ويتقالي هنعوضك بثلاثة مدافن كل مدفن فيها 2 عيون إزاي هتستوعب كل هذه الجثامين؟.

وأوضح حفيد أحمد مدحت يكن باشا أن مقابر عائلته المقرر بإزالتها هي مدافن أثرية مصممة بالرخام ومرصعة بماء الذهب ، متسائلاً : " فين وزارة الاثار ؟ شكلوا لجنة تشوف ينفع تتهدم ولالا ؟ تعدى عمرها 120 عاما".

وواصل محمد يكن قائلاً: "إزاي وانا بطلع كل الجثامين دي هعرف الشخصيات إزاي؟ أنا جدتي مثلاً فاطمة حيدر صاحبة قصر المجهورات؟ هلم الشخصيات المدفونة دي أزاي ؟ دي كلها شخصيات اثرت في تاريخ مصر إحنا كنا عيلة والمقابر جعلتنا عائلات".

وتساءل حفيد أحمد مدحت يكن باشا قائلاً: "فيه خدم مدفونين معانا.. هنعمل إيه! .. هناخدهم معانا في المقابر التي لايتجاوز مساحتها 30 متراً؟.

وأتم محمد يكن قائلاً: "أعتقد أننا نحتاج أن نناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة من الاثار والاوقاف.. وهي أرض خاصة لنا وليست حق امتياز".