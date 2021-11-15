يعالج 6 أمراض.. تعرفي على فوائد التوت الصحية

فوائد صحية لتناول فاكهة التوت لصحتك فهو يعمل على محاربة الأمساك وتسهيل الهضم انتفاخ المعدة والتشنجات إليك أبرز فوائد التوت لصحتك يقدمها موقع stylecraze



1. تحسين صحة الجهاز الهضمي



التوت يساعد على تخفيف الإمساك كما أنه يساعد على فقدان الوزن. يحتوي التوت على كمية جيدة من الألياف الغذائية. يحتاج جسمك إلى الألياف الغذائية لتسهيل الهضم السليم وتخفيف الإمساك والانتفاخ وتشنجات المعدة .

2. انخفاض الكولسترول



يعد تناول التوت طريقة جيدة لخفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم ، مما يساعد بدوره في منع مشاكل القلب والأوعية الدموية

3. التحكم في مستويات السكر في الدم



يساعد التوت الأبيض في مراقبة مستويات السكر في الجسم. تتشابه بعض المواد الكيميائية الموجودة في التوت الأبيض مع الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع 2.

تساعد هذه المركبات الموجودة في التوت الأبيض في الحفاظ على مستويات السكر في الجسم في النطاق الأمثل



4. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تساعد في وقف نمو وانتشار الخلايا السرطانية وتحميك من السرطان.

التوت مليء بالأنثوسيانين التي تساعد في الحفاظ على الخلايا السرطانية في مكانها كما أنه يحتوي على مركبات ريسفيراترول ، التي لها خصائص مضادة للسرطان

5. تحسين الدورة الدموية



يعمل التوت على تحسين تدفق الدم عبر الجسم ، والتحكم في ضغط الدم ، وتنقية الدم. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت في تحسين وظيفة الأوعية الدموية

يحتوي ال

يحتوي التوت على مادة البوليفينول التي تحافظ على صحة الأوعية الدموية. كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم

6. علاج فقر الدم



يعتبر التوت رائعًا لعلاج فقر الدم لأنه غني بالحديد . كما أنه عالج أعراض فقر الدم مثل التعب والدوخة.