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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بـ خلاصة التوت البري.. كوباد الحل السحري لـ علاج فيروس كورونا

صدى البلد

في سباق الوصول إلى علاج لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وبعد إعلان شركة فايزر عن وصولها إلى حبوب لعلاج كورونا، تمكن أخصائيون بالمركز العلمي في روسيا من عمل مكمل غذائي "كوباد" للوقاية من "كوفيد-19".

 

قال "إيجور كيريلوف" قائد القوات الوقائي الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، أن اخصائيون بالمركز العلمي الـ 27 الذي يتبع وزارة الدفاع الروسية توصلوا لـ "كوباد" وهو مكمل غذائي يقي من فيروس كورونا.

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وأضاف "كيريلوف":"المركز العلمي أنتج عينات من المكملات الغذائية، والتي تحتوي على خلاصة التوت البري، والتحلل المائي لحبار المحيط الهادئ، و القنفذية، الفوكويدان، ومواد طبيعية أخرى تزيد من مقاومة جسم الإنسان للفيروسات".

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وقد أثبتت التجارب فاعلية هذا الدواء، ففي اليوم الثاني من تناول الجرعة عمل على انخفاض كمية الفيروسات في البلعوم الأنفي، وفي اليوم السادس من استخدامه قلل من تركيز الفيروس حوالي 16 مرة.

فيما أكد "كيريلوف" أن الدواء يضمن شفاء الأشخاص من  فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

علاج كورونا وزارة الدفاع الروسية مكمل غذائي

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