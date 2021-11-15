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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 15-11-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 15-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال  التعاملات اليوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

 

الدينار الكويتي للشراء 49.3142 جنيه و52.102 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1967 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 15-11-2021

يمن الحماقي : حفل افتتاح القاعة الموسيقية بالعاصمة الإدارية جاذب للاستثمارات الأجنبية

أسعار صرف العملات العربية اليوم بالبنك الأهلي المصري
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7484 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و40.8852 جنيه للبيع.
وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3067 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2316 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى العملات العربية مقابل الجنيه العملات العربية اليوم العملات العربية الجنيه المصري الدينار الكويتي

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