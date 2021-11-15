عاجل .. المرور: فتح طريق القطامية العين السخنة بعد انقشاع الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح طريق القطامية العين السخنة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة وعودة الرؤية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد قررت غلق فتح طريق القطامية العين السخنة حفاظا على ارواح رواد الطريق نتيجة الشبورة الكثيفة .

ووجهت وزارة الداخلية نصائح هامة لمرتادي الطرق ضمت إرشادات لقيادة آمنة في الطقس السيئ والشبورة وعلى رأسها عدم الانشغال بغير الطريق، والقيادة وفق السرعات القانونية.

وفي ذات السياق ، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.