حملة على مصانع ومنشآت تجارة الأسمدة بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار جهود كافة أجهزة الدولة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وما تتخده من إجراءات للحد من تداول أقراص"فوسفيد الألومنيوم والزنك"، المعروف بإسم قرص الغلة المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية لغير المختصين، وذلك لخطورتها على حياه المواطنين، وتزايد حالات التسمم والوفاة، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، تم ترأس حملة موسعة للمرور علي منافذ بيع وتجارة الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية بالمحافظة، لضبط أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها المساهمة في تداول أقراص فوسفيد الألومنيوم والزنك "قرص الغلة" لغير المختصين، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، يرافقه عدة لجان من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مديريات الطب البيطري، والزراعة، وإدارة الرقابة التجارية والتموينية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمبيدات المغشوشة بالزقازيق، ويعمل بدون ترخيص، وضبط ١٥ طن، ٣٧٥ كجم أسمدة مخالفة عبارة عن، ١٢٣ شيكارة مواد خام مجهولة المصدر، وعدد ٢٠ كرتونة، وعدد ٥ براميل مواد خام، وعبوات فارغة قرابه ٢٥٠٠ عبوة تستخدم في التصنيع بإحدي مصانع الأسمدة ببلبيس، وعدد ٢٧٣ شيكارة أسمدة مدعمة محظور بيعها، كما تم ضبط العديد من المخالفات بمنافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة، وضبط ٩٦٠ قرص غلة بها، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لذلك والتي تنص علي "حظر بيع هذه الأقراص في مجال الإتجار بالمبيدات، نظراً لخطورتها علي حياه المواطنين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذا يأتي لمواجهة حالات التسمم الناتج عن فوسفيد الألومنيوم والزنك «قرص الغلة» نظراً لأسبابه الكارثية، وخطورة هذا المبيد الذي يستخدم كمبيد حشري لحفظ البذور على صحة الإنسان، مشيراً إلي أن ظاهرة تعاطي هذا المبيد أصبحت في مرحلة خطرة بعد دخول أعداد كبيرة في الآونة الأخيرة بمختلف مستشفيات المحافظة، وتعاني من أعراض مرضية تؤدي معظمها إلى الوفاة بنسبة تصل من ٨٠ إلى ٩٠%، مؤكداً علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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