من أرض السلام | منتدى شباب العالم يستعد للانطلاق.. رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع.. وفرصة التواصل مع صانعي القرار والمُفكّرين

النسخة الأولى.. مشاركة 3000 شاب من 113 دولة

النسخة الثانية.. 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة حضروا الثانية

النسخة الثالة.. أكثر من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم

مسرح شباب العالم.. يحقق نجاحًا كبيرًا فى موسمه الأول والثانى

نموذج محاكاة الأمم المتحدة.. والقمة العربية الأفريقية.. والاتحاد من أجل المتوسط ..تجارب ناجحة بكل المقاييس



أعلنت إدارة منتدى شباب العالم انطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ التسجيل للراغبين في الحضور من الشباب، اعتبارا من اليوم ولمدة شهرا كاملا، حيث يتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021، بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 لـ 30 عاما، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا.



ويعد منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليبعث رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع،فيشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

كما يعتبر منتدى شباب العالم فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

« صدى البلد » يستعرض نسخ منتدى شباب العالم منذ بداية الفكرة صولا للنجاح الباهر فى نسخه الثلاثة السابقة.

الفكرة

جاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري.. خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم.. ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

النسخة الأولى نوفمبر 2017

أقيم منتدى شباب العالم فى نسخته الأولى خلال الفترة من 4: 10 نوفمبر 2017 في مدينة السلام شرم الشيخ ،وشارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الجنسيات والمجالات فاجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة، شاركهم فيها 222 متحدثًا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلَف المجالات وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.

وفي حضور عدد كبير من مُختلَف الزعماء وقادة الرأي والفِكر حول العالم تمت مناقشة قضايا دولية حول موضوعات الهجرة واللاجئين الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقرار وتنمية أفريقيا والعولمة والهوية الثقافية والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان إلى غير ذلك من موضوعات هامة على الساحة الدولية.

محاور عديدة

وشهد منتدى شباب العالم 2017 مناقشة أكثر من محور،فتناول محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال العديد من الموضوعات من خلال مجموعة من الجلسات من أهمها مناقشة موضوع العام للاتحاد الإفريقي: تسخير العائد الديموغرافي من أجل الاستثمار في الشباب لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.. رؤية شبابية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم تجارب شبابية مبتكرة في ريادة الأعمال.. دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور المرأة في دوائر صناعة القرار وغيرهم.

وفي تلك الجلسات تم بحث ضرورة وكيفية الاستفادة من إمكانات الشباب وأهمية توفير بيئة العمل المناسبة لهم سواء على مستوى المشاركة السياسية أو المجتمعية مع أهمية الاستثمار وتسخير جميع الموارد المتاحة لتوفير برامج تدريبية للشباب لاستغلال إمكاناتهم، فالشباب هم الثروة الحقيقية وهم بُناة المستقبل و يمثّلون أكثر من نصف السُكّان.

كما تم تسليط الضوء على دور المرأة في العالم سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية وكيف أنها قد أصبحت الآن مُتقلّدة للعديد من المناصب القيادية وناجحة في إدارة مُختلَف القطاعات الهامة في دول العالم أيضًا تم مناقشة أهمية توفير بيئة عمل أفضل وكذلك توفير فرص عمل أكبر بالنسبة للمرأة.

وناقشت الجلسات أيضًا موضوع ريادة الأعمال كمجالٍ جديد بدأ يظهر على الساحة الدولية ويُخرِج عددًا من الشخصيات الناجحة والملهِمة التي يمكن أن تكون بمثابة نماذج يحتذي بها شباب العالم، أيضًا تم مناقشة مسألة تأثير التكنولوجيا على اكتساب المهارات وعلى التعلّم..وكذلك كيف أثّرت على طُرُق تسويق الابتكارات والمنتجات.

وتناول محور قضايا شبابية عالمية عدة موضوعات من خلال عدد من الجلسا، من بينهما: استعراض سبل التعاون في مجال الهجرة غير المنتظمة لمنطقة المتوسط، حلقة نقاش حول التأثير السلبي للهجرة غير المنتظمة على الشباب حول العالم.. تحديات وقضايا تواجه شباب العالم: سُبُل المواجهة لصناعة المستقبل مساهمة الشباب في بناء وحفظ السلام في مناطق الصراع والمناطق الخارجة من صراعات..وغيرهم.وقد ركّزت المناقشات التي دارت خلال هذا المحور على جميع الأمور التي تهم

الشباب وعلى التحديات التي يواجهونها خاصةً أن العالم الآن مليء بالصراعات التي إمّا جعلتهم جزءًا منها أو أجبرتهم على الفرار بشكل غير قانوني.

وخلُصت هذه المناقشات إلى أنه من المهم ضمان حماية الشباب بشكلٍ كامل من مثل هذه التهديدات حتى يصبحوا عنصرًا فعّالًا ومنتِجًا في المجتمع، ليتم توجيه طاقتهم واستغلالهم في البناء والتعمير.. وليس في التدمير والتخريب، وهو ما يمكن أن يتم من خلال اتخاذ إجراء دولي شامل لضمان تفعيل آليات التعاون بين دول العالم.

أما محور الحوار الحضاري والثقافي فتناول عدة موضوعات من خلال عدد من الجلسات أهمها: اختلاف الحضارات والثقافات صدام أم تكامل ؟نحو عالم توحّده الآداب والفنون: رؤية لتحقيق السلام خلال الثقافة، البُعد الثقافي للعوْلمة وأثره على الهوية الثقافية للشباب، أثر الحروب والنزاعات على اختفاء هوية الشباب… وغيرهم.

تناولت هذه الجلسات أهمية احترام الاختلافات بين الحضارات، وأن هذا الاختلاف هو لثراء الفِكر الإنساني وليس لتغذية الصراعات والنزاعات.. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الحوار البنّاء بين المجموعات المختلفة من الناس للوصول إلى تفكير إنساني متوازن، فقد كانت مصر من أوائل الدول ذات الحضارات القديمة التي أثّرت على الإنسانية.

كذلك تم تسليط الضوء على أهمية الشباب، أفريقيًا وعربيًا وعالميًا، في تشكيل الحضارات والثقافات لخلق حضارة عالمية واحدة يؤثر فيها الناس ويتأثرون بها،كما تم تسليط الضوء على تأثير الفن والأدب والقوة الناعمة على انتشار السلام بين المجتمعات، ودور الفنون في توحيد الشعوب واستيعاب طاقات التخريب والمقاومة، ومحاربة الفِكر الإرهابي المتطرّف.

أيضًا تم استعراض دور العوْلمة في التأثير على الهوية الثقافية؛ حيث أن العالم أصبح الآن منفتحًا على جميع الثقافات التي يتم تبادلها والتأثير عليها.. وتناولت الجلسات كيف اختفت هوية الشباب بسبب الصراعات والحروب، وسُبُل الحفاظ على التراث والهوية التي تميّز مجتمعات العالم.

واستعرض محور صناعة قادة المستقبل التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، وتجارب الدول والمجتمعات في صناعة قادة المستقبل، حيث تضمّن هذا المحور مناقشة عدة موضوعات من خلال مجموعة من الجلسات، من أهمها؛ كيف يصنع العالم قادته؟، استعراض التجربة المصرية في صناعة المستقبل – عرض عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، تعزيز مشاركة الشباب في صنع وإتخاذ القرار، نماذج لقادة المستقبل.. وغيرهم.

وقد تناولت تلك الجلسات حاجة العالم المُلحّة إلى قادة يمكنهم السير وإنارة الطريق وسط ما أصبح يسود العالم من جهل وعنف وهيْمنة للتكنولوجيا. فالقيادة ليست أمر سهلًا، خاصةً في ضوء التحديات الهائلة التي تواجه الشباب.

كما تم استعراض التجربة المصرية في تدريب الشباب وتمكينهم من خلال "البرنامج الرئاسي لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة"، والذي يُعَد من التجارب المصرية الرائدة، حيث اعتمد على أحدث أساليب التعليم التفاعلي، من أجل خلق مجتمع يبدع ويفكّر ويبتكر.

وقد شجّع نجاح هذه التجربة الدولة المصرية على تبنّي مشروع متكامل لتدريب الشباب، وهو "الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب" ليكون بمثابة حاضنة لطاقات الشباب لتحسين مهاراتهم ومؤهلاتهم لسوق العمل، ولتعزيز قدرتهم على المشاركة في صُنع القرار الحقيقي، من أجل دفع مصر نحو نهضة حقيقية.

كذلك تم إعطاء الفرصة لنماذج شبابية من جميع أنحاء العالم، ليعرضوا تجاربهم الناجحة، وكيف استطاعوا مواجهة التحديات التي قابلوها في مجتمعاتهم.

نموذج محاكاة الأمم المتحدة

وشهد منتدى شباب العالم 2017 تجربة ناجحة بكل المقاييس متمثلة فى نموذج محاكاة الامم المتحدة وناقش نموذج مُحاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكلٍ رئيسي موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والتحديات التي تواجه الدول نتيجة موجات الهجرة غير المنتظمة، مع التركيز بشكل أساسي على قضية مكافحة الإرهاب.

ومن خلال مشاركة أكثر من 60 شابا من مُختلَف دول العالم.. انتهى نموذج المُحاكاة إلى التصويت على مشروع قرار يهدف إلى مُكافحة التطرّف والإرهاب من خلال اتخاذ التدابير اللازمة مثل؛ مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وتجفيف منابع الجماعات الإرهابية ووقف مصادر تمويلها، ومنع نقل وانتشار الأسلحة الخفيفة والمواد الخام المستخدَمة في صناعتها، وكذلك تحسين مراقبة الحدود من خلال التعاون بين الدول الأعضاء، وإنشاء آلية أكثر شمولًا مثل التعرّف على الوجه وتحسين نُظُم تحديد الهوية.

كما شدّد على أهمية نشر مبادئ السلام والنزاهة والشفافية والأمن بين جميع دول العالم، مع التأكيد على دور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب.

وخلال الجلسة الختامية لنموذج المُحاكاة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صياغة وثيقة رسمية لما توصّل إليه هذا النموذج، وإرسال وفد إلى الأمم المتحدة لتقديم تلك الوثيقة.

الماراثون الدولى

كما شهد منتدى شباب العالم 2017 مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الماراثون الدولى "الجميع من أجل السلام" ضمن فعاليات المنتدى وانطلق الماراثون من شارع محمد بن زايد بوسط مدينة شرم الشيخ بحضور عدد من الوزراء والشباب المشاركين فى فعاليات المنتدى.

وقال الرئيس السيسى على هامش مشاركته فى الماراثون الرياضى مع مئات الشباب المشاركين فى المنتدى بمدينة شرم الشيخ إنه وافق على استضافة مصر لمنتدى شباب العالم مرة كل سنة مؤكدا أن الفكرة نجحت، موضحا أن العالم بالنسبة لنا هو الشباب لأن الشباب بالنسبة لنا هو الأمل هو المستقبل هو الطموح هو القوة.

وتابع الرئيس السيسي فى كلمته قائلا : "سيناء اللى احنا واقفين عليها دى أرض مقدسة.. كلم الله فيها موسى تكليما.. وهذه الأرض أيضا شهدت قدوم العائلة المقدسة.. سيدنا المسيح عليه السلام وأمه السيدة مريم العذراء .. فهذه أرض مباركة ومقدسة ونحن نقدرها وكل العالم يقدرها .. بنرحب بكم فى مصر وبنقول للعالم كله السلام أفضل.. السلام أفيد لينا كلنا.. مؤكدا : "الأرض اللى احنا عايشين عليها تسعنا كلنا بالسلام وفيها من الخيرات ومن كل اللى احنا نتمناه لو احنا كنا مؤمنين بالسلام".

وقال الرئيس : "تجمعنا هنا من أجل السلام .. خلى الرسالة ديه من خلالكم والشعوب اللى انتم تنتمون لها .. تحدثوا عما وجدتموه من تفاهم وتسامح نسعى جادين أن يخرج من أرض السلام هنا .. مصر أرض السلام .. هنا فى سيناء .. زى ما قلت أن هذه الأرض مباركة ومقدسة .. واحنا وجودنا مع بعض هنا يبعث رسالة قوية .. رسالة كبيرة جدا لكل العالم من أجل السلام".

النسخة الثانية نوفمبر 2018

وأُقيم منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من مختلف الجنسيات والمجالات للمشاركة والتفاعل.

وواصل المنتدى في نسخته الثانية التأكيد على دوره كمنبر للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجه عالمنا من منظور الشباب، وقدم منتدى الشباب العالمي 2018 العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل، بالإضافة إلى ذلك ، تم منح الشباب المجال لتطبيق المواضيع التي تمت مناقشتها بطريقة تعليمية من خلال العديد من الأحداث الجانبية التي نُظمت خلاله.

وتقدم 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما لحضور المنتدى منهم 68 ألف للمشاركة والحضور و13 ألفا للمشاركة كمتحدثين في حين تقدم 5 آلاف فنان وفنانة للمشاركة في مسرح منتدى شباب العالم.

وقررت إدارة المنتدى استضافة 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة للمشاركة في فعاليات المنتدى العام الماضى بزيادة في الأعداد عن النسخة الأولى التي شهدت استضافة ثلاثة آلاف شاب وشابة من 113 دولة وشارك فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.



الأعمدة السبعة للشخصية المصرية

ودار المحور الرئيسي لفعاليات المنتدى فى نسخته الثانية حول رؤية مستوحاة من كتاب "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية" للكاتب د. ميلاد حنا.. ويهدف بكتابه المتميز تأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري.. رغم تباينه واختلافه.. وانطلاقا من تلك الرؤية كانت الدعوة إلى عقد جميع فعاليات المنتدى في إطار تلك الأعمدة والرؤية المبهرة للمجتمع المصري الذي استطاع على مدار عصور طويلة أن يكون مركزا للتواصل بين مجتمعات عدة.

وميلاد حنا هو أحد أبرز المفكرين السياسيين المصريين، وقد حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة عام 1945، ونال درجة الدكتوراة في هندسة الإنشاءات من جامعة "سانت أندرو" في اسكتلندا عام 1950، وتدرج في مختلف المناصب الجامعية حتى عُين أستاذًا متفرغا بهندسة عين شمس عام 1984 ، و كان أيضا عضوا في المجلس الأعلى للثقافة المصري، كما حصل الكاتب على عدة جوائز دولية من بينها: ثلاث جوائز في عام 1998 هي "فخر مصر" من جمعية المراسلين والصحفيين الأجانب بمصر، ووسام “النجم القطبي الذي لا يخبو" بدرجة كوماندوز، من ملك السويد، وجائزة “سيمون بوليفار” من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1999، وتوفى في عام 2012 عن عمر يناهز 88 عامًا.

وكما ورد بكتاب الدكتور ميلاد حنا "وصف الأعمدة السبعة " العمود الأول: انتماء مصر الفرعوني فهو أول الأعمدة التي تقوم عليها الشخصية المصرية، حيث يعتز بها المصريون لما تمثله من حضارة ضاربة في القدم، وأول حضارة مكتوبة عرفها التاريخ، فضلًا عما تفردت به وسط الحضارات القديمة وبكل الأدلة الأثرية التي تركتها والمنتشرة حول العالم.

ويتمثل العمود الثاني للشخصية المصرية في الانتماء للعصر اليوناني والروماني، فقد أثَّرتِ حضارة اليونان وفلسفتها في الفكر المصري، ثم أصبحت مصر بعد ذلك ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية.. وتتجلى أوجه ذلك التأثير في امتزاج الأبجدية الإغريقية مع اللغة المصرية القديمة.

ويرتبط العمود الثالث للشخصية المصرية ببداية عصرجديد هو العصر القبطي، والذي تميز بوجود المدرسة اللاهوتية العريقة بالإسكندرية حيث قدمت مصر حضارة للعالم المسيحي، كان صياغة قانون الإيمان المسيحي أبرز نتائجها.

ويقوم العمود الرابع للشخصية المصرية على انتمائها الإسلامي، فقد أدرك أهل مصر أن العلاقة الدينية مباشرة بين الإنسان وربه، فالإسلام لا يفرض عليهم قيودًا، ويمكنهم الاحتفاظ بالطقوس والعادات المصرية الأصيلة التي لا تخالف تعاليمه السمحة.

ويتعلق العمود الخامس للشخصية المصرية بانتماء مصر العربي، حيث كان سكان شبه الجزيرة على اتصال بشعب مصر منذ زمن يسبق عصر قيام الأسر الفرعونية، فاللغة المصرية القديمة واللغة العربية تحملان نفس المبنى والمعنى. ويظهر هذا الأمر جليًا في الأمثال الشعبية والتشبيهات المختلفة.

وينبثق العمود السادس للشخصية المصرية عن انتماء مصر الأصيل للبحر المتوسط، فأغلب الحضارات التي مرّت على مصر جاءت عبر المتوسط، وهي علاقة جدلية جعلت سكّان الإسكندرية وبورسعيد أشبه بأهالي أثينا ولارنكا وجنوه ونابولي من حيث التكوين النفسي والعادات والتقاليد، وقد ساهم هذا التقارب في تعلم سكان اليونان وإيطاليا وفرنسا اللغة العربية.

ويُعد انتماء مصر لإفريقيا المستقبل الواعد، العمود السابع من أعمدة الشخصية المصرية، ورغم انتماء مصر لمنطقة الشمال المختلفة ديموغرافيًا عن الجنوب، إلا أن لمصر تاريخًا متأصلًا في القارة السمراء، فمصر هي التي دعمت حركات التحرر الوطني في أكثر بلدان إفريقيا إبّان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. ويأتي هذا من منطلق إيمان مصر بأن العمق الأفريقي يحتل مرتبة كبرى لديها.

قضايا تهم الشباب

كما ضم برنامج منتدى شباب العالم 2018 مجموعة متنوعة من المحاور التي ناقشت قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها عبر شباب العالم عن رؤاهم وطرحوا أفكارهم ويتبادلوا تجاربهم.

ومن بين المحاور محور السلام الذى ناقش دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام، والتعاون الأورومتوسطي: شراكة استراتيجية ، وكذلك المساعدات الإنسانية: الواجبات في مواجهة التحديات، وكذلك إحياء المجتمعات ما بعد الصراعات: من خطة مارشال إلى سوريا ، ودور القوة الناعمة في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب ، وكذلك مناقشة يوم الصفر : الأمن المائي في ظل حقيقة التغير المناخي.

ومحور التطوير وناقش هذا المحور العمل التطوعي كوسيلة نحو مجتمع أكثر مسئولية وأجندة 2063: أفريقيا التي نريدها ، وكيف نبني قادة المستقبل؟ ، وكذلك مناقشة نحو تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل ، فضلا عن مناقشة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة: نحو مجتمع متكامل. أما محور الإبداع فقد ناقش فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي ، والمواطنة الرقمية: الحقوق والمسئوليات الرقمية في عالم الإنترنت ، والمسافات المفتوحة عبر الانترنت ، ومواقع التواصل الاجتماعي: اختراق للخصوصية ، والرياضة الإلكترونية: كيف تستخدم التكنولوجيا في الرياضة؟

نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية

وشهد منتدى شباب العالم 2018 نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهي قمة إقليمية عقدت على مدار يوم واحد، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، وذلك تنفيذًا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي المنعقد في مايو 2018 في إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017.

وعقدت القمة بحضور ممثلين لشباب 67 دولة عربية وأفريقية ناقشوا وتحاورا، في محاولة منهم لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم وتعزيز سبل التعاون بين الشباب العربي والأفريقي.

منطقة ريادة الأعمال

كما شهد المنتدى أيضا منطقة ريادة الأعمال والتى وفرت ساحة مكنت روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة مشاركة خبراتهم ممن خلالها، بما في ذلك التحديات والنجاحات.. هذا بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم.

وتوفر منطقة ريادة الأعمال خريطة واضحة لرحلة إنشاء وبناء شركة، سواء في مصر أو حول العالم، والتي يمكن للآخرين من خلالها المتابعة والتعلم منها، بالإضافة إلى ذلك، تعرّف المشاركون في منطقة ريادة الأعمال على أفضل الممارسات في هذا الصدد، كما استمعوا إلى العديد من الشخصيات الملهمة لمناقشة حلم بداية مشروع.

وتعد منطقة ريادة الأعمال منصة للشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لمناقشة حلول مبتكرة لعام 2018، حيث يجمع بين صُنّاع القرار ومجتمعات الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المبادرات التي تعمل على التغلب على الصعوبات القانونية والمالية التي تواجه رُوّاد الأعمال الشباب.

مسرح شباب العالم فى موسمه الأول

ومن بين فعاليات المنتدى العام الماضى مسرح شباب العالم وهو مسرح تم إنشاؤه من قِبل الشباب ومن أجل عرض قضايا الشباب، ليكون محورا جامعًا لمُختلف الفنون؛ حيث عرض من خلاله مجموعة متنوعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية والدرامية، وكذلك عديد من المحادثات الملهمة، وغير ذلك الكثير، كما شارك فيه فنانون وموهوبون من جميع أنحاء العالم.

وحرصت إدارة منتدى شباب العالم على تجهيز المسرح ليناسب احتياجات ذوي الإعاقة وأيضًا توجيه الدعوة لمجموعة من الفنانين والموهوبين من ذوي الإعاقة من كافة أنحاء العالم لحضور الفعاليات الفنية بالمنتدى.

وشهد مسرح شباب العالم فى موسمه الأول افتتاحية خاصة وتم فيها تقديم عرض مسرحي جديد وهو العرض الرئيسى بعنوان "الزائر" للمخرج المصري المرموق خالد جلال والذي سلط الضوء على إحدى القضايا المهمة التي تلقى اهتماما كبيرا لدى الشباب من مختلف أنحاء العالم، وشارك فيه ستة عشر ممثلا من مختلف دول العالم.

استمتع.. استكشف.. واختبِر

كما شهد المنتدى العديد من الانشطة التى دارت حول ثلاث كلمات رئيسية هى " استمتع، استكشف، واختبِر " فتلك الكلمات الثلاث الرئيسية هى التى ميزت الأنشطة التي جرت في منطقة الإبداع والابتكار وهي عبارة عن مساحة يحتل فيها الابتكار بلا حدود مركز الصدارة، كما أنها ساحة تجمع الناس والشعوب معًا من خلال لغة واحدة مشتركة، وهي التكنولوجيا.

وتمكّن المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة فمن خلال تجربة منطقة الإبداع والابتكاراستمتع المشاركون واكتشفوا واختبروا العديد من الأنشطة في مكان واحد.

النسخة الثالثة:

شهدت النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التى أقيمت ففى 2019 مشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي، وناقش المنتدى في نسخته الثالثة عددا من القضايا المهمة كالأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية

وأعلنت إدارة المنتدى عن تعاونها فى النسخة الثالثة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة ، وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات ، والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

وتمثلت أطر التعاون بين منتدى الشباب العالم وبين تلك المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى هذا العام في عدد من المواضيع منها الأمن الغذائي ، الذكاء الاصطناعي ، سلسلة الكتل.

وتحاور منتدى شباب العالم مع ممثلي هذه المنظمات وتبادل الأفكار حول وضع محاور النقاش واختيار المتحدثين ، ومن أجل تحقيق تعاون مثمر بين المنتدى وتلك المنظمات فسيشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذه المنظمات الدولية والإقليمية مما يساهم ذلك في تحقيق المبادرات والمقترحات التي يتوصل إليها الشباب المشاركون في منتدى شباب العالم برعاية تلك المنظمات الرائدة، كما سيشهد المنتدى العديد من الفعاليات ليستمر الإبداع.

الروبوت صوفيا يتحدث

وشهد المنتدى فى نسخته الثالثة مشاركة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير – حيث تم دعوتها لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون.

وصوفيا هي الروبوت الأكثر تطورًا علاوةً على هيئتها التي تشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن، كما أنها تتمتع بجمال معبر وتفاعل حي، كما يمكنها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه، وتتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسَلِسَة مع الناس.

وحصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية، كما حصلت على جائزة جولد إديسون في علم الروبوتات لعام 2018

وتتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية والتي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل علي أوضاع لم تُبرمج في الحاسب الآلي.

جلسات متنوعة

وشهد المنتدى فى نسحته الثالثة جلسات متعددة ومتنوعة ، منها جلسة «أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: إنعكاسات وحلول» التى تعكس الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ، حيث ستسلط الضوء على قضايا التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإنسانية مثل ظاهرة اللاجئين المناخيين، وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع البيولوجي، والانعكاسات المناخية على قطاع الزراعة، وتأثيره بالتالي على الأمن الغذائي للشعوب.

كما تناولت الجلسة أثر الظواهر المناخية على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية، ويتم التطرق في سياق الجلسة إلى دور المنظمات الدولية والحكومات في التعامل مع هذا الملف.

مسرح شباب العالم

وشهدت النسخة الثالثة من المنتدى هذا العام الموسم الثانى لمسرح شباب العالم ، حيث أعلنت إدارة المنتدى عن شعار المسرح هذا العام وهو الفنون - إحياء للإنسانية ، ومسرح شباب العالم هو مسرح ونقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية

وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم اليوم الجمعة بالمسرحية التي يشرف عليها المخرج خالد جلال ، حيث تناقش قضايا إنسانية وتعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.

نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط

وشهدت النشخة الثالثة عن نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، ودعا الاتحاد ، الشباب على موقعه الرسمي للتقدم للمشاركة في هذا النموذج الذي سوف يحاكى جميع أعمال الاتحاد ولجانه كما كشف الاتحاد أن التوصيات التي ستخرج من المحاكاة ستكون بمثابة مؤشر للأمانة العامة للاتحاد للاستعانة به فى بلورة إستراتيجية ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠.

النسخة الرابعة

ونشر الحساب الرسمي لمنتدي شباب العالم، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو ترويجيا جديدا للمنتدى القادم.

وأعلن خلاله عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي على الفيديو رسالة للدعوة لحضور المنتدي، تقول: "من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام، مصر".

