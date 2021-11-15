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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطالبهم بتحسين وزيادة معدلات الأداء

محافظ أسيوط: منفلوط وديروط والفتح والغنايم أقل المراكز في إنجاز ملف التقنين

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل وتحسين وزيادة معدلات الأداء في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناءً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة وأحمد شوقي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.

 


 
وأوضح محافظ أسيوط أن التقييمات مستمرة للوحدات المحلية بالمراكز والأحياء حيث مازالت تتصدر الوحدات المحلية للبداري وساحل سليم والقوصية المراكز المتقدمة في إنجاز معدلات الأداء بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بينما أقل المراكز في معدلات الأداء هي منفلوط وديروط والفتح والغنايم.

 

وشدد على رؤساء مراكز هذه الوحدات بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في المعاينات والتسعير وتحرير العقود وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مؤكدا إنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في هذا الملف العام.


وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهود من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي.

 

وأكد أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مطالبًا بتحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.

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