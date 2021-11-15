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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسئول مركز لقاح بجامعة القاهرة يوضح أسباب منع الطلاب الحصول على التطعيم

صدى البلد

‎بدأت جامعة القاهرة من اليوم الإثنين ١٥نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

ومن جانبه قال الدكتور  محمد سمير  المسئول عن أحد مراكز اللقاح بجامعة القاهرة ، قبل حصول الطالب على الجرعة الأولى من اللقاح نقوم بتوجيه عدد من الاسئلة للطلاب وبناء على الاجابات نحدد يمكنه الحصول على الجرعة أم لا .

وأضاف الدكتور محمد سمير خلال تصريح لصدى البلد ، لا يمكن حصول الطالب المصاب بكورونا على اللقاح إلا بعد الانتهاء من الأعراض بشكل نهائى ، وينطبق ذلك على الحوامل .

بعد منع دخول عدد من الطلاب.. إقبال كبير على مراكز اللقاح بجامعة القاهرة

وفى نفس السياق ،تفقد وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، بوابات الدخول للحرم الجامعي ومركز التطعيمات الرئيسي، في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم دخول الطلاب غير المطعمين، والاطمئنان توافر الجرعات وانتظام عملية التطعيم بالجرعة الثانية.

‎وخلال الجولة، اطلع الوزير ورئيس الجامعة على شهادات تطعيم الطلاب التي تثبت حصولهم على اللقاح، والتزامهم بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخولهم الجامعة.

‎وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بانضباط عملية التنظيم للدخول الى الحرم الجامعي، قائلا: ما شهدته في جامعة القاهرة شيء رائع رغم كثافة الطلاب وتردد أكثر من 250 ألف طالب على الجامعة بالإضافة إلى العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

جامعة القاهرة عدم السماح للطلاب بدخول الجامعة تقديم شهادة ت ثبت الحصول على اللقاح التطعيم ضد فيروس كورونا كورونا اخبار التعليم

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