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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يحذر من "حشد غير عادي" للقوات الروسية على حدود أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، يوم الإثنين، إن هناك ”حشدا كبيرا وغير عادي“ للقوات الروسية على حدود أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر ستولتنبرج في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بروكسل ”نرى حشدا غير عادي للقوات… للقدرات العسكرية الروسية“، وفق ما نقلت ”رويترز“.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال السبت الماضي، إن هناك نحو 100 ألف جندي روسي قرب حدود بلده، وإن الدول الغربية تبادلت معلومات مع كييف بشأن التحركات النشطة للقوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في تسجيل مصور نشر على موقعه الإلكتروني ”آمل أن يرى العالم كله الآن مَن يريد حقا السلام، ومَن يحشد نحو 100 ألف جندي على حدودنا“.

وكانت واشنطن طلبت، الأربعاء، من موسكو ”توضيحا“ بشأن تحركات ”غير اعتيادية“ للقوات الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، محذرة روسيا من تكرار ”الخطأ الفادح“ الذي ارتكبته في 2014، وأشعل حربا في شرق أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي ”ندعو روسيا لتوضيح نواياها“ بشأن ”النشاط العسكري غير الاعتيادي في روسيا قرب الحدود الأوكرانية“، مؤكدا أن ما يثير الريبة بشأن هذه التحركات العسكرية الروسية هو ”حجمها ونطاقها“.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، في واشنطن ”ليس لدينا وضوح بشأن نوايا موسكو، لكنّنا نعرف إستراتيجيتها“.

وأضاف الوزير الأمريكي ”نخشى أن ترتكب روسيا خطأ فادحا بأن تحاول تكرار ما فعلته في 2014 عندما حشدت قواتها على طول الحدود ودخلت أراضي أوكرانية ذات سيادة، مدعية كذبا أنها تعرضت للاستفزاز“.

وأوضح بلينكن أن الإستراتيجية التي اتبعها الروس في أوكرانيا في الماضي هي ”القيام باستفزازات لتنفيذ ما خطّطوا له منذ البداية“.

من جانبها، حضت ألمانيا، روسيا على ”ضبط النفس“ عند الحدود الأوكرانية، في ظل القلق الغربي المتزايد حيال تحركات القوات الروسية في المنطقة.

وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر للصحافيين ”من المهم أن تمارس روسيا ضبط النفس فيما يتعلق بالنشاطات والتحركات العسكرية حتى لا يتفاقم الوضع المتوتر في الأساس عند الحدود مع أوكرانيا“.

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