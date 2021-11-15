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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب "ويبقى الأثر".. نجلاء بدر حديث السوشيال ميديا

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تصدرت النجمة نجلاء بدر، التريند ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في ثاني حلقات مسلسلها "ويبقى الأثر" ضمن حكايات "إلا أنا"، وكتب الجمهور عدد كبير من الآراء وأشادوا بأدائها وإنها تسببت في بكائهم. 

 

وتعاطف المشاهدون مع نجلاء بدر وتسببت في بكائهم في نفس الوقت وهو المشهد الذي جمعها بأبنائها تحديدا وهي توبخ نجلها الفنان أحمد عنان لتقويمه ثم تخبره أنها ستخبر والده وتتصل به يأتي ليتصرف معه قائلة: "والله لأتصل بأبوك يربيك"، ثم تغادر تحمل الهاتف وتتذكر أن والده متوفي وهو الفنان كريم كوجاك.

 

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج  أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم. 

 

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

نجلاء بدر حكاية ويبقى الاثر مسلسل الا انا مسلسلات نجلاء بدر السوشيال ميديا

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