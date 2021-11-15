كريم صبري: عمليات تكميم المعدة لا تتعدى ساعة بدون ألم

كشف الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، تفاصيل إجراء عملية تكميم المعدة لمرضى السمنة من أجل فقدان الوزن بفعالية وأمان.

قال صبري، خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، إن عمليات تكميم المعدة من العمليات التي تجرى بالمنظار، ووقت العملية لا يتعدى نصف ساعة وفي بعض الأوزان الضخمة يصل لساعة، وبدون أي شعور بألم، مضيفا أن عمليات جراحات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن.

وتابع الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير"نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.

جراحات السمنة

أضاف: " تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".

أشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، لافتا إلى أن عمليات السمنة بسيطة وتتم لإصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.

أضاف "كريم صبري" أن تكميم المعدة عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص.

