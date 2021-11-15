برلماني: «منتدى شباب العالم» يعكس اهتمام الرئيس السيسي بأمل الأمة

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستكون مختلفة عن النسخ الثلاث السابقة نظرا لانعقادها بعد عامين من النسخة الثالثة، وقد شهدت مصر خلال هذين العامين طفرة غير مسبوقة على كل المستويات سواء سياسيًا و اقتصاديًا.

وأشار النائب فرج فتحي فرج إلى أن القيادة السياسية تهتم بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية و قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية جاذبة للاستثمار تمتلك بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

وأضاف «فرج»، أن شباب العالم المشاركين فى المنتدى هم سفراء لبلادهم سينقلون عن مصر الرقى والتحضر والسلام والطمأنينة والمعالم السياحية الفرعونية والتاريخية التى رأوها فى مصر ما يسهم فى ترويج السياحة المصرية عالميًا.

وأوضح أن هذا المؤتمر يعد دفعة كبيرة للجهود الترويجية الخاصة بالتسويق كما أن البرامج السياحية التي سيتم تنظيمها للمشاركين من 100 دولة كفيلة بتحسين الصورة الذهنية السلبية لدى بعض مواطني الدول الأجنبية حول مصر والتأكيد على عدم صحة ما تحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة نشره بصفة عامة.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن الحملات الدعائية التي تتم للترويج لمؤتمر شباب العالم في الخارج من عرض أفلام دعائية ونماذج مصرية مشرفة تنقل الصورة الحضارية عن مصر مما سيكون لها تأثير قوى جدًا في الفترة المقبلة في جميع القطاعات خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب الآن دورًا كبيرًا فى هذا الأمر الذى يعد أكثر أهمية من التعاقد مع شركات تسويق تحصل على مبالغ مالية كبيرة ولا تحقق ما يحققه التسويق لمؤتمر شباب العالم.

وأكد «فرج»، أن منتدى شباب العالم، فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعرف على مجموعة متنوعة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم، لديهم الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي قائم على الحوار والبناء ورسالة للسلام.