ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من الرئيس الموريتاني حول العلاقات الثنائية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.



وذكرت قناة " الإخبارية " السعودية، اليوم الإثنين، أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي تسلم الرسالة، نيابة عن ولي العهد، وذلك خلال استقباله، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



وجرى- خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.