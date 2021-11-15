جامعة حلوان: حققنا معدلات مرتفعة في تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

بدأت جامعة حلوان بداية من اليوم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وذالك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة .

وبدأت الجامعة فى عدم السماح لمنتسبيها دخول الحرم الجامعى إلا بعد تقديم شهادة تُثبت على الحصول على اللقاح، او تقديم تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول وتفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا .

وقد صرح الدكتور الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة حققت معدلات مرتفعة في عملية تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال تخصيص مقرات مخصصة لتقديم خدمات تطعيم الطلاب بالجرعة الأولى والثانية ، و ذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



حيث انه قد تجاوزت الجامعة تطعيم اكثر من ١٠١٧٩٦ من منتسبي جامعة حلوان منهم ٩٩٥٧٦ طالبا و ١٧٥٤ إداريا و ٤٦٦ عضو هيئة تدريس وذلك من خلال حملتين متوازيتين بلقاحي استرازينيكا و سينوفاك، وفقا لاخر احصائية لها ، و ذالك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفق توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على صحة المواطن المصري وتبذل أقصى جهدها لمواجهة هذه الأزمة بحنكة شديدة.

ويذكر أن المقرات أن المخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل الحرم الجامعى هى قاعة ٣ بالمطعم المركزي لجميع الطلاب والعاملين جرعة الثانية، وقاعة ٤ جرعة أولى، وفي القطاعات الخارجية يتوافر مقرات في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية، بالإضافة إلي مقر داخل مبنى رئاسة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.