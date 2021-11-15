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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب استولى على مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية في القليوبية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

أمرت نيابة طوخ فى القليوبية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية بدائرة مركز شرطة طوخ.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة لكون عمه يعمل بالشركة وكان يتردد عليه ويعلم مداخل ومخارج الشركة وكشف المتهم أنه علم أن الشركة تقوم بوضع مبالغ مالية كبيرة في مقرها يوميا وبحكم معرفته بالمكان نجح في التسلل إلى الشركة وسرقة المبلغ مرشدا عن مكان إخفائه.

وتلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية باكتشافه سرقة مبلع مليون جنيه من داخل الشركة.

وعلى الفور تم اخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير المباحث، وتوصلت تحريات المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكونه عمه يعمل بها وأنه تسلل للشركة ليلا واستولى علي المبلغ وأخفاه.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم وائل رشاد مفتش مباحث شمال القليوبية من القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما قرر علمه باحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون عمه موظفا بذات الشركة ويتردد عليه بصفة مستمرة كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه والذي أخفاه في مكان خاص به لتضليل أجهزة الأمن.

القليوبية طوخ محافظة القليوبية مدينة طوخ النيابة العامة

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