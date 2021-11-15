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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. حقيقة رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

ليبيا.. حقيقة رفض
ليبيا.. حقيقة رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

تعرض موقع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، للاختراق ونشر الهاكرز خبرا حول رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

 

وكانت نشرت مفوضية الانتخابات في ليبيا، بيانا رفضت خلاله ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وحذفت المفوضية العليا الليبية للانتخابات البيان الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك".

 

فيما قال مدير المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إن خبر رفض ترشح سيف الإسلام القذافي "عار عن الصحة وسيتم نشر بيان توضيحي".

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وقدم سيف الإسلام القذافي، الأحد، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا التي من المقرر أن تجرى على جولتين، الأولى في 24 ديسمبر المقبل، والثانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

فيما قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية، عبد الحكيم الشعاب، إن القذافي الابن "استكمل جميع المصوغات القانونية حسب قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن البرلمان".

وظهر سيف الإسلام القذافي وهو يقدم أوراق ترشحه للانتخابات في مكتب الإدارة الانتخابية بمدينة سبها الواقعة في جنوب غرب ليبيا.

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