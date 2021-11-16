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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن وظيفة باحث أكاديمي في اقتصاديات فرص الحياة المتساوية بالنمسا

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA، عن وظيفة باحث أكاديمي في اقتصاديات فرص الحياة المتساوية ضمن برنامج الحدود الاقتصادية.

 

وأوضحت أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA  بالنمسا، على أن يباشر مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، بحيث سيعمل بعقد مبدئي للعمل بعض الوقت لمدة عام، بمعدل 8 ساعات في الأسبوع سيتم توزيعها بالاتفاق مع مدير البرنامج.

 

وأشارت إلى أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح:

-  درجة الدكتوراه في الاقتصاد
- سجل نشر في الدوريات الرائدة عالية التأثير في الاقتصاد والعلوم المتعلقة
- مهارات كبيرة في النمذجة وكفاءة البرمجة التي تتعلق بالنمذجة.
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية والتميز في مهارات العرض

- بينما لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي:
https://iiasa.ac.at/web/home/about/workingatiiasa/vacancies/Vacancies.html?jh=wte24kyh7y15ikf9kbabywue4jn89t6

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وسبق أن أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ‏‏­­­­­­­­­­­­­­­فى إطار التعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC، أن أمانة ناساك ستستضيف الاجتماع السنوي لأكاديميات العلوم الإفريقية لعام 2021 (AMASA-2021)، كما تشارك IAP في استضافة ندوة حول “الممارسات الأكاديمية المزيفة”‏‏ ‏‏وذلك في ‏‏24 نوفمبر 2021 في تمام  الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة بتوقيت القاهرة (عن بعد).

 

وأوضحت الأكاديمية أنه سيكون هذا الحدث مفتوحا أمام الأكاديميين الشباب وكبار السن والقطاعين الخاص والعام وكذلك صناع السياسات المهتمين بهذا الموضوع، لتساعد على الحد من الممارسات الأكاديمية المزيفة في قارة افريقيا. ‏

 

بينما لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nasac/

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