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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. ألسن عين شمس تستضيف ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس IELTS

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، اليوم، ورشة العمل الثانية للتأهيل لاختبار الأيلتس IELTS، وهي الورشة التي يشرف على تنظيمها مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.


تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة،  و الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، و أ.د. أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، و د.عبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ من نوفمبر، بقاعة مؤتمرات الكلية.

 

وأكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن ورشة العمل تهدف  إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وطلاب الدراسات العليا لاجتياز اختبارات الأيلتس وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم لبرامج البعثات والمنح الدراسية المختلفة وذلك في إطار خطة الجامعة لزيادة عدد المبتعثين من طلابها و الهيئة المعاونة بكلياتها بالإضافة إلى توسيع دائرة المهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلى الجامعات الأجنبية الشريكة.

 

وأشار أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن ورشة العمل المزمعة تشمل  شرحا للمصادر المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في التحضير للاختبار والمقدمة خصيصًا لجامعة عين شمس وعرضا لاستراتيجيات التحضير التي من الممكن أن تساعد الممتحنين في استغلال امكاناتهم عند أداء الاختبار مع شرح لطبيعة ومدة كل قسم من اقسام الاختبار الأربعة وهي الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث. كما سييتم تطبيق ممارسات عملية أثناء الورشة باستخدام المادة العلمية المصاحبة والتي ستوزع خلال الورشة على المشاركين.

 

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وأكد أن المشاركة في ورشة العمل مفتوحة لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة وذلك بعد التسجيل على الرابط التالي:

‏https://forms.office.com/r/tyDkzjT8zG

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