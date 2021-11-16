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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة تؤجل اختبار مقرر الميكروبيولوجي إلى هذا الموعد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد اختبار النصف فصلى الخاص بمقرر الميكروبيولوجي يوم الثلاثاء الموافق 30 من نوفمبر بدلا من يوم السبت الموافق 20 من نوفمبر وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

 

وفى نفس السياق ، بدأت جامعة القاهرة من أمس الإثنين 15 ‎نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.


كما تفقد وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوابات الدخول للحرم الجامعي ومركز التطعيمات الرئيسي، في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم دخول الطلاب غير المطعمين، والاطمئنان توافر الجرعات وانتظام عملية التطعيم بالجرعة الثانية.

 

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‎وخلال الجولة، اطلع الوزير ورئيس الجامعة على شهادات تطعيم الطلاب التي تثبت حصولهم على اللقاح، والتزامهم بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخولهم الجامعة.

 

‎وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بانضباط عملية التنظيم للدخول الى الحرم الجامعي، قائلا: ما شهدته في جامعة القاهرة شيء رائع رغم كثافة الطلاب وتردد أكثر من 250 ألف طالب على الجامعة بالإضافة إلى العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وزارة التعليم رئيس جامعة القاهرة وزير الصحة جامعة القاهرة التعليم العالي

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