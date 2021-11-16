أخبار التعليم.. جامعة حلوان: تحقق معدلات مرتفعة فى التطعيم بلقاح كورونا.. أنت أقوى من المخدرات .. ندوة لتوعية الشباب بجامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالتعاون مع معهد بحوث البترول المصرى ، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين بمقر المدينة ببرج العرب ورشة العمل الأولى بعنوان "إدارة المياه: التحديات والفرص المستقبلية"، وذلك ضمن سلسلة ورش عمل تحت عنوان "بالبحث العلمى نستطيع"، بحضور د. منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ود. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصرى.

أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة بدأت اليوم الإثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٥٠ لسنة ٢٠٢١ م بشأن حظر دخول من لم يتلق أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحرم الجامعى سواء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو العاملين بالجهاز الإدارى أو الطلاب.

بدأت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، تطبيق قرار حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلقى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سواء كان موظفا أو طالبا أو عضو هيئه تدريس، التزاما بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من حصولهم علي اللقاح.

نظمت وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم ندوة للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

أعلنت جامعة دمياط في بيان صادر عنها اليوم، ان الطالبة يمنى أحمد رزق الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية حققت الميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للمواي تاي، وزن 54 كيلو، وذلك بعد تغلبها على بطلة المغرب في المرحلة النهائية للبطولة.

بدأت جامعة حلوان بداية من اليوم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وذالك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة .