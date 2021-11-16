حكم قراءة القرآن دون تحريك اللسان في الصلاة.. احذره لـ9 أسباب

حكم قراءة القرآن دون تحريك اللسان في الصلاة ، لا شك أنه أحد الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها خاصة وأن قراءة القرآن في الصلاة، وهي عماد الدين، وينبغي الوقوف عند كل ما يجعلنا نفوز بها ونؤديها على أكمل وجه، ومن هنا تنبع أهمية معرفة حكم قراءة القرآن دون تحريك اللسان في الصلاة السرية، وما صحة صلاة من يقرأون القرآن بالقلب فقط دون تحريك الشفتين ، ولأن القرآن هو الشفيع الذي يدافع عن صاحبه يوم القيامة، تنبع أهمية معرفة حكم قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان أو حتى بالقلب ، وهل يثاب عليها العبد.

حكم قراءة القرآن دون تحريك اللسان في الصلاة

حكم قراءة القرآن دون تحريك اللسان في الصلاة ، بحسب ما ورد فإنه يجب تحريك اللسان حتى تكون الصلاة مجزئة، وقال أبن الحاجب في كتاب الصلاة: «ولا يجوز إسرار من غير حركة لسان؛ لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكر».

حكم قراءة القرآن دون تحريك اللسان في الصلاة ، ينبغي التنبه إلى أن هذا التدبر لا يثاب عليه الإنسان ثواب القراءة ، فما رتب من الثواب على القراءة فلابد فيه من تحريك اللسان ، ولا يكون المسلم قد ختم القرآن قراءةً حتى يحرك لسانه بالقراءة ، ولهذا اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يحرك لسانه بقراءة القرآن وبالأذكار الواجبة ، فإن لم يفعل لم تصح صلاته .

حكم قراءة القرآن دون تحريك اللسان في الصلاة ، قال في "مواهب الجليل: قَالَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ : وَلَا يَجُوزُ إسْرَارٌ مِنْ غَيْرِ حَرَكَةِ لِسَانٍ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُحَرِّكْ لِسَانَهُ لَمْ يَقْرَأْ وَإِنَّمَا فَكَّرَ" ، وقال العلماء : يجب أن يحرك لسانه بالذكر والواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة" .

حكم قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان

حكم قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، قال العلماء : النَّاسَ فِي الذِّكْرِ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ :إحْدَاهَا : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ ، الثَّانِي : الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ فَقَطْ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ عَجْزِ اللِّسَانِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ قُدْرَتِهِ فَتَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ ، الثَّالِثُ : الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ ، وَهُوَ كَوْنُ لِسَانِهِ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ ، الرَّابِعُ : عَدَمُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ حَالُ الْخَاسِرِينَ ".

حكم قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، أضاف العلماء: فقراءة القرآن الكريم بالعين هو عمل صالح ، والأكمل منه أن تجمعي بين القراءة باللسان ، والتدبر بالقلب ، ولا يشترط لذلك الجهر بالقراءة ، بل يكفي تحريك اللسان ، ولو كان ذلك بدون صوت ، فاحرصي على ذلك حتى يكون ثوابك أعظم .

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، ورد أن بعض المسلمين يقرأ القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان، وعنها ورد أن قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، قال أبن حجر في فتح الباري: ونقل عن بعض العارفين قوله إن الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء.

ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، جاء أن قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة ، ولا يثاب عليها ثواب القراءة ، وإنما هي تدبر للقرآن ويؤجر عليها المسلم .

هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه

هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه ، ورد فيه أن قراءة القرآن دون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة، وإنما هو إمراء للقرآن على القلب، وهو جائز شرعًا ولا شيء فيه.

هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه ، ورد فيه أن قراءة القرآن سرًا دون تحريك الشفاه ليس في ثواب قراءة القرآن بصوت، و ضابظ القراءة تحريك اللسان والشفتين وخروج الهواء من الفم.

هل يجب رفع الصوت عند قراءة القرآن

هل يجب رفع الصوت عند قراءة القرآن يكون الإسرار في القراءة في بعض الأحوال أولى من الجهر به، حيث تناول أهل العلم هذا التمايز من دلالات قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (الجاهرُ بالقرآنِ كالجاهرِ بالصدقةِ، والمسرُّ بالقرآن كالمسرِّ بالصدقةِ)، فقالوا: إنّ الإِسرار في قراءة القرآن تكون أفضل في حقّ مَن يخاف على نفسه الرياء، خلافاً لمن لا يخشى رياءً؛ فالجهر في حقّه أفضل. الأفضلية بالجهر لا تتحقّق لمن آذى بها غيره؛ كالمصلّي، أو النائم، أو غيرهما.

حكم قراءة القرآن بتحريك اللسان دون صوت

حكم قراءة القرآن بتحريك اللسان دون صوت ، ورد أن الجهر بقراءة القرآن الكريم ليست شرطاً لتحقيق معنى القراءة التي يُؤجر عليها المسلم، وإنّما يُكتفى لذلك بتحريك اللسان، ولو لم يكن الصوت مرتفعاً بالقراءة.

حكم قراءة القرآن بتحريك اللسان دون صوت ، ورد أن الأصل بالمسلم ألّا يكتفي بتحقيق شرط القراءة عن طريق تحريك اللسان بها؛ بل الأفضل والأكمل في قرآءة آيات القرآن أنْ يستجمع القلب معاني القراءة باللسان.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف

هل يجوز قراءة القران بدون وضوء من المصحف ؟، فورد أنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف ، وفيه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بغير مس المصحف جائز شرعًا، فيجوز أن تردد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء، وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء، حيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبًا فلا يمس المصحف حتى يطهر.