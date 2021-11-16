عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رابطة تجار السيارات: تحقيق التاجر 5 آلاف جنيه مكسب بالأوفر برايس أمر مستحيل.. فيديو

الأوفر برايس
الأوفر برايس

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تحقيق التاجر مكسب بالأوفر برايس قدره 5 آلاف جنيه أمر مستحيل، لافتا إلى أن  الأوفر برايس ظاهرة أضرت بالتجار أكثر ما أضرت بالمستهلك.

 

وأضاف "أبو المجد"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "هناك تجارا كبار في السوق يعرضون السيارة بسعر أقل، وخاصة أن الصفقة الواحدة التي يبرمونها تشمل الحصول على 800 سيارة"، معقبا: "التاجر لو حلم يزيد السعر عن 3 آلاف جنيه الزبون يسيبه ويطير".


وأكد  أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،: "أنا ضد ظاهرة الأوفر برايس شكلا وموضوعا، لأنها تضر بالتجار قبل المستهلك".

 

وأشاد بالملحمة التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك في متابعة تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بشأن ضوابط بيع السيارات والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، مشيرا إلى أنهم يتواصلون على مدار اليوم لمتابعة الأمر.

 

وأردف إلى جهود المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تحذير معارض السيارات قبل تنفيذ القرار، موضحا: "حسام الدين لا يستهدف الشو الإعلامي"، لافتا إلى أن القرار هدفه أسمى وأرقى من توقيع العقوبات على المخالفين.
 

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك أوفر برايس رابطة تجار السيارات الاوفر برايس العقوبات السيارات سيارات برنامج آخر النهار رئيس رابطة تجار السيارات

ترشيحاتنا

الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ حوالي 10 أشهر

حدث ليلًا.. السيطرة على حريق قرب مدينة الإنتاج الإعلامي.. ماجد المصري لـ سمية الخشاب: مش عاوز بنات بيتي يدخلوا التمثيل.. الرئيس الصيني: سعيد بلقاء صديقي القديم بايدن

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

لا تستغرق وقتا طويلا.. التحضير للإجهاض الجراحي والتكلفة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. لحظة سقوط عريس وعروس أثناء دخولهما على أرجوحة|فيديو

لحظة تذيب القلوب.. ردة فعل طفلة ترى بوضوح لأول مرة في حياتها|فيديو

تكلفته مليون روبية.. عائلة ترصف طريقا كاملا على نفقتهم الخاصة لسبب غريب

تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت الفنانة زينة عن أحمد عز ورأي نور الشريف في موهبتها؟

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ