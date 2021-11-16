رابطة تجار السيارات: تحقيق التاجر 5 آلاف جنيه مكسب بالأوفر برايس أمر مستحيل.. فيديو

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن تحقيق التاجر مكسب بالأوفر برايس قدره 5 آلاف جنيه أمر مستحيل، لافتا إلى أن الأوفر برايس ظاهرة أضرت بالتجار أكثر ما أضرت بالمستهلك.

وأضاف "أبو المجد"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "هناك تجارا كبار في السوق يعرضون السيارة بسعر أقل، وخاصة أن الصفقة الواحدة التي يبرمونها تشمل الحصول على 800 سيارة"، معقبا: "التاجر لو حلم يزيد السعر عن 3 آلاف جنيه الزبون يسيبه ويطير".



وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،: "أنا ضد ظاهرة الأوفر برايس شكلا وموضوعا، لأنها تضر بالتجار قبل المستهلك".

وأشاد بالملحمة التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك في متابعة تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بشأن ضوابط بيع السيارات والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، مشيرا إلى أنهم يتواصلون على مدار اليوم لمتابعة الأمر.

وأردف إلى جهود المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تحذير معارض السيارات قبل تنفيذ القرار، موضحا: "حسام الدين لا يستهدف الشو الإعلامي"، لافتا إلى أن القرار هدفه أسمى وأرقى من توقيع العقوبات على المخالفين.

