قبلة وتحرش وإنكار.. المحامي: الفتيات افتعلن الواقعة.. التطورات الكاملة لقضية الفنان شادي خلف

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل خلف

تأجيل محاكمة شادي نبيل لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات لـ 19 ديسمبر

محامي شادى خلف: الفتيات افتعلن واقعة التحرش للشهرة

أثار الفنان شادي خلف الجدل خلال الأيام الماضية بعد اتهامه بالتحرش بفتيات داخل ورشة التمثيل المملوكة له.

وظهر شادي خلف للمرة الأولى منذ أيام في القفص في الجلسة الأولى له ، ويرصد صدى البلد التطورات الأخيرة في قضية شادي خلف.

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

حصل موقع "صدي البلد" على أقوال الفتيات المجني عليهن في القضية التي حملت رقم 6238 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 2455 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، المتهم فيها الفنان شادي نبيل خلف بهتك عرضهن بالقوة وذلك خلال تواجدهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له.

وجاء في أقوال المجني عليها «س. م، 25 عاما مسؤولة صناعة محتوى بشركة إعلانات، في تحقيقات النيابة العامة، أنها بالتحاقها باستديو «ذات» المملوك للمتهم لتلقي دروس وورش لتعليم مهنة التمثيل، في غضون عام 2017، كانت برفقة المتهم في إحدى الغرف للتمرين على أحد المشاهد السينمائية، وحال ذلك أمسك بها عنوة بيديه وحملها، حتى دخل عليهما أحد العاملين فتركها وغادرت.

وأضافت أنها فضلت عدم البلاغ خوفا على سمعتها وعقب ذلك، علمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات، فدونت ما حدث لها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكدت أن قصد المتهم من ارتكاب الواقعة هو هتك عرضها.

وقالت المجني عليها، «م. م، 36 عاما، مسؤولة تسويق عقاري»، إنها التحقت باستديو ذات المملوك للمتهم لتلقي دروس وورش لتعليم مهنة التمثيل، وفي غضون عام 2016 حال تواجدها رفقة المتهم بإحدى الغرف للتمرين على أحد المشاهد السينمائية، أمسك بها عنوة، ودفعها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حتى تركها فغادرت تاركة إياه.

وقالت «مي. ع، 20 عاما، مسؤولة تسويق بكامب في نويبع»، أنها حال تواجدها بمحل عملها تقابلت مع المتهم ودار بينهما محادثة حول طبيعة عملها، وعرض عليها الانضمام لورشة التمثيل الخاصة به، فرفضت، وآنذاك فوجئت به اقترب منها طالبا تقبيلها فصدته فاستطالت يده لجسدها ومؤخرتها وجذبها له محاولا تقبيلها فدفعته وتركته وغادرت، وعقب ذلك علمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات فأبلغت بالواقعة، وأن قصد المتهم هو هتك عرضها.

وأكدت «ك. م، 32 عاما، ممثلة ومتدربة بالمسرح»، أنها التحقت باستوديو ذات المملوك للمتهم لتلقي دروس وورش لتعليم مهنة التمثيل، وفي 2016 طلب منها الأخير، الحضور للتدريب على أداء دور سينمائي لأحد الأفلام المزمع مشاركتها فيه، وأمسك بها عنوة ودفعها للحائط ملتصقا بها بجسده محاولا تقبيلها وعند محاولتها منعه تركها متعللا بحاجتها لأن تصبح جريئة لتتمكن من التمثيل.

تأجيل محاكمة شادي نبيل لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات لـ 19 ديسمبر

قررت الدائرة 18، بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، المنعقدة بالعباسية، يوم السبت

الماضي ، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف.

في اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، لجلسة 19 ديسمبر للشهود.

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة شر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

إنكار شادي خلف

أنكر الممثل شادي خلف المتهم بهتك عرض 7 فتيات جميع الاتهامات الموجهة إليه أمام النيابة العامة قائلا " أنا ممثل وعندي استوديو لتعليم التمثيل والإخراج اسمه استوديو ذات، وهو مملوك لي أنا ووالدتي أميرة حسن، ومسجل بالسجل التجاري.

محامي شادى خلف: الفتيات افتعلن واقعة التحرش للشهرة

تقدم أشرف عبد العزيز، محامي الفنان شادي خلف، بحافظة طلبات للمحكمة، حيث طالب بتكليف النيابة العامة باستدعاء شاهد الإثبات الثامن شادي عبد الرحمن خليفة والشاهد التاسع طه عبد الفتاح لسماع أقوالهما وشهادتهما أمام المحكمة.

كما طالب المحامي بتكليف النيابة العامة باستدعاء المقدم أحمد وجيه، رئيس مباحث قسم مصر الجديدة والمقدم محمد سلام، وكيل مفتش فرقة مباحث مصر الجديدة، للبحث الجنائي لسماع شهادتهم ورئيس التحقيقات وضابط مباحث في قسم مصر الجديدة، حيث تم ضبط موكله في قسم شرطة التجمع الخامس.

كما طالب المحامي بالتصريح بتفريغ كاميرات قسم مصر الجديدة عن يوم 4 يوليو من الساعة 12 ونص صباحا لإثبات ضبط المتهم دون وجه حق واستدعاء المجني عليها الثانية منة الله محسن لسؤالها وسماع أقوالها أمام المحكمة لأنها قالت في التحقيقات إنها أصيبت بالعصب السابع وهو ما يتنافى مع استفساره من الأطباء عن أن الواقعة التي تتسبب في الإصابة ومناقشتها.

كما طلب عبد العزيز عرض فيديوهات ورش العمل بالاستديو، حيث تم اتهام موكله بارتكاب بعض الوقائع في 2016 و2017 وأن الضحايا استمررن في العمل بعلاقة جيدة مع موكله، مستنكرا ذلك قائلا إن لديه خطابات شكر من الفتيات الشاكيات لموكله لمعاملته الجيدة معهن وأنهن كتبن منشورات شكر له في أوقات سابقة.

وأوضح خلال مرافعته أن الفتيات السبعة قمن بتدبير تمثيلية ضد موكله من أجل التريند والشهرة.