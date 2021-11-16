بعد إعلان إصابته.. نجلاء بدر توجه رسالة دعم للفنان لطفي لبيب

وجهت الفنانة رسالة دعم إلى الفنان القدير لطفي لبيب؛ بعدما أعلن عن إصابته بجلطة، أثَّرت على الجانب الأيسر من جسده، ومنعته من الوقوف لفترة طويلة.



ونشرت نجلاء بدر، صورة، للفنان لطفي لبيب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، من حكاية ويبقى الأثر، ضمن مسلسل إلا أنا، من بطولتها.



وعلقت "نجلاء" على الصورة: بنحبك يا عم لطفي .. ربنا يديك الصحة ودايما تنورنا بوجودك"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



وتصدرت النجمة نجلاء بدر، التريند ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في ثاني حلقات حكاية ويبقى الأثر، ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، وكتب الجمهور عددا كبيرا من الآراء وأشادوا بأدائها وإنها تسببت في بكائهم.

وتعاطف المشاهدون مع نجلاء بدر وتسببت في بكائهم في نفس الوقت وهو المشهد الذي جمعها بأبنائها تحديدا وهي توبخ نجلها الفنان أحمد عنان لتقويمه ثم تخبره أنها ستخبر والده وتتصل به يأتي ليتصرف معه قائلة: "والله لأتصل بأبوك يربيك"، ثم تغادر تحمل الهاتف وتتذكر أن والده متوفي وهو الفنان كريم كوجاك.

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر ومصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.



وسبق أن روَّجت الفنانة نجلاء بدر لـ فيلم المحكمة، بنشر بوستر دعائي يحمل صورتها عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وكتبت نجلاء بدر علي البوستر قائلة "فيلم المحكمة إنتاج الأستاذ أحمد السبكي تأليف الأستاذ أحمد عبد الله إخراج الأستاذ محمد أمين العرض يوم 24- 11- 2021 بجميع دور العرض في مصر السعودية الكويت و دول الخليج".



فيلم "المحكمة" من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.