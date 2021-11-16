حدث ليلًا.. السيطرة على حريق قرب مدينة الإنتاج الإعلامي.. ماجد المصري لـ سمية الخشاب: مش عاوز بنات بيتي يدخلوا التمثيل.. الرئيس الصيني: سعيد بلقاء صديقي القديم بايدن

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الهامة ومنها بيان الصحة وحريق النايل سات وقمة بايدن والرئيس الصيني، ونرصد أبرزها فى التقرير التالي:

الصحة: تسجيل 946 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 68 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288114 حتى اليوم.

ماجد المصري لـ سمية الخشاب: مش عاوز بنات بيتي يدخلوا التمثيل

وجهت الفنانة سمية الخشاب سؤالا للفنان ماجد المصري أثناء استضافتهما في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" حيث قالت له أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا.

مينفعش أتأخر عن البيت بعد الساعة 9..سمية الخشاب تتحدث عن فترة مراهقتها

كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها مع الفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" ، عن كواليس فترة مراهقتها.

أخبار الفن | سمية الخشاب: ماعيشتش مراهقتي.. وكنت بضرب اللي بيعاكسني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية عن سمية الخشاب و كمال أبو رية ونيللي كريم، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

السيطرة على حريق بمحول كهرباء قرب مدينة الإنتاج الإعلامي دون إصابات

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق بمحول كهرباء قرب مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، دون حدوث ثمة إصابات.

مصدر في نايل سات: الحريق وقع بغرفة الكهرباء المغذية للشركة ومدينة الإنتاج الإعلامي

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، عن أن الحريق الذي وقع اليوم، كان مصدره، غرفة الكهرباء المغذية للشركة ومدينة الإنتاج الإعلامي، والموجودة بالقرب من مقر الشركة في مدينة السادس من أكتوبر.

نايل سات: الحريق لم يؤثر على العمل داخل الشركة أو في مدينة الإنتاج الإعلامي

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، أن الحريق الذي نشب في غرفة الكهرباء المغذية للشركة ومدينة الإنتاج الإعلامي، لم يؤثر على العمل داخل الشركة أو في المدينة، ولم يترتب عليه أي خسائر.

بايدن: واشنطن وبكين في حاجة إلى ترتيبات منطقية لتجنب الصدام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن مسؤوليات قادة الصين والولايات المتحدةP هي ضمان ألا تكون العلاقات في صراع مفتوح.

الرئيس الصيني: سعيد بلقاء صديقي القديم بايدن

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بلقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، حيث قال: سعيد بلقاء صديقي القديم بايدن.

مش مهتمة بيه أصلا.. تصريحات نارية من زينة عن أحمد عز

قالت الفنانة زينة، إنها تأكدت من حب الجمهور لها من خلال مساندته لها على مدى سنوات أزمتها مع الفنان أحمد عز حتى انتصرت بنسب الأطفال لأبيهم ووصل الأمر للخلع.

حكم من يشاهد الأفلام الإباحية ويمارس العادة السرية ولا يصلي؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من يشاهد الأفلام الإباحية ويمارس العادة السرية ويصلى متقطعا؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

الداخلية: ضبط 43 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات في 15 محافظة | فيديو

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة موسعة؛ لفحص سائقي الحافلات المدرسية، وسائقي الحافلات المختلفة، المتعاطين للمواد المخدرة.

الزمالك: قضية كهربا مضمونة.. والنادي مديون بمليار و200 مليون جنيه

أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن قضية لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، هي القضية الوحيدة المضمونة للزمالك ضمن قضايا النادي ضد لاعبيه السابقين.

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

في لحظة مرعبة، انفجرت سيارة أجرة خارج مستشفى في هجوم إرهابي أمام مستشفى في ليفربول بـ بريطانيا، وقد شوهد السائق وهو يقفز من التاكسي قبل لحظات من انفجاره.

عدلي القيعي: شيكابالا اتصل بي من أجل الانضمام للأهلي

قال عدلي القيعي أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الوقت الحالي، وقع من قبل للنادي الأهلي.

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم .. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته

قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن عصام عبدالفتاح أخطأ بالسماح لمحمد عادل بالحديث في وسائل الإعلام عقب لقاء القمة.