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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: واشنطن وبكين في حاجة إلى ترتيبات منطقية لتجنب الصدام

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن مسؤوليات قادة الصين والولايات المتحدةP هي ضمان ألا تكون العلاقات في صراع مفتوح.

 

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البيت الأبيض يعلن عن قمة افتراضية بين رئيسي أمريكا والصين

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انطلاق القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

وأضاف الرئيس الأمريكي- عقب انطلاق القمة الافتراضية مع نظيره الصيني-: نأمل في إجراء محادثة جيدة مع الرئيس الصيني، وفق ما نقلته رويترز.

 

وتابع: إن الولايات المتحدة ستتمسك بقيمها دائما، وضرورة أن تلتزم الدول بالقواعد الدولية، حيث أن واشنطن وبكين في حاجة إلى ترتيبات "منطقية" لتجنب الصدام بينهما.

 

وكشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق أعمال القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج.

 

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن هذا اللقاء، يعد الأول من نوعه بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير الماضي، لكن الزعيمين تحدثا مرتين عبر الهاتف خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تكون القمة المنعقدة بينهما عبر الفيديو، من أكثر النقاشات الجوهرية والأساسية بينهما.

 

ويأتي اللقاء بعد أيام من خطة مفاجئة قدمتها أمريكا والصين للمحللين، بالاتفاق على تعزيز التعاون المناخي في جلاسكو، حيث أعلنت الدولتان العمل معًا على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقد المقبل الحاسم، لكنه يأتي أيضًا في وقت يتزايد فيه الخلاف حول تايوان - أخطر نقطة اشتعال محتملة بين البلدين.

الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الرئيس الصينى الاحتباس الحراري قمة افتراضية

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انطلاق القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني

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