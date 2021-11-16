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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نوعية عين شمس يكريم طلاب التربية الموسيقية لحصدهم المركز الثاني في مسابقة المهرجان الغنائي

عميد كلية تربية نوعية
عميد كلية تربية نوعية عين شمس

عقد مجلس كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، جلسته الثانية للعام الدراسي 2022/2021، برئاسة د. أسامة السيد عميد الكلية ، وبحضور أعضاء المجلس.


حيث هنأ الدكتور أسامة السيد فى كلمته الافتتاحيه للجلسة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للحصول على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، وشدد على ضرورة الإلتزام وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بعدم السماح لمنتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الدخول للكلية أو قاعات المحاضرات إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك أو تقديم تحليل (pcr) إسبوعيا.


وناقش الدكتور أسامة السيد  عدة قرارات مع أعضاء المجلس حول اللوائح الجديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، والإستعدادات المتعلقة بإفتتاح (مسرح طلعت حرب).


وعلى هامش المجلس، تم تكريم طلاب قسم التربية الموسيقية لحصولهم على المركز الثاني في مسابقة المهرجان الغنائي للمتخصصين، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان.

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