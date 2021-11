هوليوود تفقد ممثلا شهيرا بعد رحيله عن عمر 41 عاما

11/16/2021 10:43:02 AM

الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 10:43 ص 11/16/2021 10:43:02 AM

ودعت هوليوود منذ ساعات ممثلا شابا شهيرا، لمع اسمه في مجال الدراما التلفزيونية، وتوفي فجأة عن عمر 41 عاما.

توفي الممثل هيث فريمان بطل مسلسل Bones الذي حقق نجاحا كبيرا بين عامي 2005 و2017.

وأكد مدير أعمال هيث فريمان رحيله للصحافة الأمريكية، لكنه لم يكشف عن سبب الوفاة، حتى الآن، وعبر في تصريحات لمجلة “بيبول” عن صدمة محبيه برحيله المفاجئ.

عرض الممثل الراحل هيث فريمان شخصية أول قاتل متسلسل يظهر في مسلسل Bones خلال الموسمين الأولين، ودرس التمثيل والسينما في مدرسة للفنون بجامعة نيويورك وجامعة تكساس في أوستن.

شارك الممثل الراحل في مسلسلات NCIS وThe Closer و Raising the Bar، وكان يحضر مؤخرا لعملين هما Devil's Fruit وTerror on the Prairie.