اختار الذكاء الاصطناعي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر، كأفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ انطلاقه بنسخته الحديثة عام 1992، متفوقًا على أسماء أسطورية في كرة القدم العالمية.

بحسب شبكة "Givemesport" البريطانية، فإن تقييم الذكاء الاصطناعي استند إلى الأداء الثابت والقدرات التهديفية غير المسبوقة لصلاح مع ليفربول، حيث تمكن من تسجيل 19 هدفًا على الأقل في كل موسم بالدوري الممتاز منذ انتقاله إلى الريدز عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وأكد التقرير أن صلاح يعد من أكثر اللاعبين تأثيرًا في مركز الجناح بتاريخ المسابقة، بعدما قاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي عامي 2020 و2025، إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا 2019، وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية الفردية.

🏆 قائمة أفضل الأجنحة في تاريخ البريميرليج (وفق الذكاء الاصطناعي)

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ريان جيجز

إدين هازارد

ديفيد بيكهام

جاريث بيل

ساديو ماني

روبرت بيريز

رياض محرز

سون هيونج مين

وفي سياق متصل، سلطت مجلة "دويتشه فيله" الألمانية الضوء على مسيرة صلاح الاستثنائية، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين، مؤكدة أن رحلته تمثل "قصة ملهمة لم تنته بعد".

وأشارت المجلة إلى بداياته الصعبة مع تشيلسي في 2014، قبل أن يجد فرصته مع فيورنتينا وروما، ليصبح انتقاله إلى ليفربول نقطة التحول الكبرى في مسيرته، حيث حقق إنجازات فردية وتاريخية أبرزها الفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، والحذاء الذهبي، وأفضل صانع ألعاب في موسم واحد، ليكون أول من يجمع بين الجوائز الثلاث.

النجم المصري (33 عامًا) واصل كتابة التاريخ مع ليفربول، جامعًا بين الإنجازات الفردية والجماعية، ومؤكدًا مكانته كأحد أبرز أساطير الدوري الإنجليزي عبر العصور.