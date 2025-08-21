مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من رصد أخطر بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تضم 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "مخدرات - قتل – شروع فى قتل – سرقة بالإكراه - سلاح نارى - بلطجة") تتخذ من دائرة قسم شرطة ثانى أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم رصد تحركاتهم وتتبعهم وإستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى.. حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم.

وضبط بحوزتهم (40 كيلو جرام من المواد المخدرة "20 كيلو جرام بانجو ، 10 كيلو جرام شابو ، 5 كيلو جرام هيدرو ، 5 كيلو جرام حشيش" – 1000 قرص مخدر - 7 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية ، رشاش جرينوف ، طبنجة" – 2 قنبلة يدوية - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (5 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.