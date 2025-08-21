الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

اختار الذكاء الاصطناعي النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، كأفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ إعادة تسميته عام 1992، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة "givemesport" البريطانية.

وأكد التقرير أن محمد صلاح تفوق على أساطير كبار في كرة القدم بفضل مستواه الثابت والمميز منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي، حيث سجل 19 هدفاً على الأقل في كل موسم بالدوري منذ وصوله إلى "الريدز".

إنجازات صلاح مع ليفربول تضعه في القمة

ذكرت الشبكة البريطانية أن صلاح يعد من أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ "البريميرليج"، بعدما لعب دوراً محورياً في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2020 و2025، إلى جانب قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا 2019. كما حطم أرقاماً قياسية بارزة، جعلته في صدارة قائمة أفضل أجنحة الدوري عبر تاريخه الحديث.

قائمة أفضل 10 أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي من وجهة نظر الذكاء الاصطناعي

محمد صلاح كريستيانو رونالدو ريان جيجز إدين هازارد ديفيد بيكهام جاريث بيل ساديو ماني روبرت بيريز رياض محرز سون هيونج مين

إشادة ألمانية بقصة نجاح صلاح الملهمة

وفي سياق متصل، سلطت مجلة "دويتشه فيله" الألمانية الضوء على مسيرة محمد صلاح المبهرة، مؤكدة أن قصته مع ليفربول لم تنته بعد.

وأشارت إلى أن النجومية الكبيرة التي حققها صلاح ورغبته الدائمة في تحطيم الأرقام القياسية، جاءت بعد بداية صعبة مع تشيلسي عام 2014، قبل أن يجد طريق التألق عبر فيورنتينا وروما الإيطاليين، ثم يكتب قصة ملهمة مع ليفربول.

جوائز وأرقام استثنائية للنجم المصري

وأوضحت المجلة أن محمد صلاح البالغ من العمر 33 عاماً، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بجوائز أفضل لاعب في المسابقة، والحذاء الذهبي كهداف، وجائزة أفضل صانع لعب في موسم واحد.

كما تُوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة في مسيرته، خلال حفل كبير أقيم بمدينة مانشستر، وسط حضور نخبة من نجوم كرة القدم الإنجليزية.

محمد صلاح بين الأساطير

بهذا الاختيار، يثبت النجم المصري أنه ليس مجرد لاعب بارز في "البريميرليج"، بل أيقونة حقيقية صنعت تاريخاً من الإنجازات، وجعلت اسمه بين أعظم الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على أسماء بحجم رونالدو، جيجز وهازارد.