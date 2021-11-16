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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. رئيس الوزراء السابق يدافع عن حكومة أخنوش

صدى البلد

شكك عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالمغرب ، في دوافع الانتقادات التي توجه إلى “حكومة عزيز أخنوش” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب هسبيرس جاء ذلك في كلمة مصورة في اجتماع لأعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، السبت الماضي، بثها الموقع الإلكتروني للحزب أمس الإثنين.

وقدم بنكيران تفسيره الخاص لدعوته أعضاء وبرلماني حزب العدالة والتنمية إلى التهدئة في معارضة “حكومة أخنوش”، قائلا: “لقد تذكرت ما الذي وقع حينما ترأست الحكومة، وحتى حينما ترأسها سعد الدين العثماني، فبمجرد ما تترأس الحكومة تشتعل المشاكل التي لا تعرف لها بداية ولا نهاية”، وأضاف: “بصراحة راودتني شكوك بشأن الجهة التي تقف وراء اندلاع هذه المشاكل، لأن الأمر كان يبدو غير طبيعي، إذ تدخل في دوامة لا تخرج منها إلا حين تنتهي ولايتك”.

وتابع الأمين العام لـ”حزب المصباح”: “أريد أن أقول إذا كان البعض يلعب خصهم يفهمو بلي باراكا، خصنا شوية ديال المعقول”، وزاد: “حينما وجدت أن الناس الذين كانوا يطبلون و’يغيطون’ لأخنوش انقلبوا عليه شككت، وقلت هذا أمر لا يستقيم، وقلت لكم ‘بردوا شوية ما بغيتكمش تدخلو في الجوقة'”.

بنكيران وصف بعض منتقدي “حكومة أخنوش” بـ”أصحاب الوجوه الكالحة”، موردا: “حينما وجدت الوجوه الكالحة تتقاطر قلت لا يجب أن ندخل في هذا”، كما اعتبر أن توجيهه لأعضاء الحزب لا يعني الوصاية عليهم، مردفا: “أنا مع الحرية، ومن أراد أن يتكلم لن يصده بنكيران، لكن أريد أن تكونوا معتدلين”، وتابع: “أنا مع الحرية، إذا فقدنا الحرية سنفقد كل شيء”.

من جهة أخرى، كشف بنكيران أن ميزانية حزب العدالة والتنمية تراجعت بحوالي 90 في المائة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي نوعا من التضحية.

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عبد الإله بنكيران حزب العدالة والتنمية المغرب عزيز اخنوش مواقع التواصل الاجتماعي

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