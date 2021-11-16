أول تصريح من حفتر عقب إعلان ترشحه لرئاسة ليبيا

أعلن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

قال المشير خليفة حفتر في أول كلمة له بثتها شاشات التلفزة عقب إعلانه الترشح للإنتخابات الرئاسية الليبية "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية (...) ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكان، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية.

وكانت صحيفة الإمارات اليوم أفادت بأن المشير خليفة حفتر أعلن تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

وكانت شهدت مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تقدم مرشحين جدد لمنصب رئاسة الدولة، حيث شهد مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس خلال اليومين الماضيين قبول أوراق المرشح عبدالحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي.



فيما شهد الأحد 14 نوفمبر، مكتب الإدارة الانتخابية سبها، قبول أوراق المرشح سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لهذا المنصب.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقدم مزيدٍ من المرشحين حال استكمال مصوغاتهم القانونية، والتي حددتها لوائح المفوضية وفقا لمواد القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.