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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش احتياجات قرى المحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور من المرافق

محافظ الغربية يناقش
محافظ الغربية يناقش احتياجات المرافق لقرى المحلة الكبرى وكفر

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الاجتماعات لحصر كافة الاحتياجات في جميع المرافق استعداداً لوقوع الاختيار على أي من مراكز المحافظة المختلفة للتطوير في المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مشيراً إلى أهمية الاستعداد المبكر والذي يؤدي إلى بدء العمل على التطوير فور وقوع الاختيار على أي مركز بدون تأخير حرصاً على توفير الحياة الكريمة لمواطني الريف في أقصر وقت ممكن وبأفضل مواصفات متاحة.

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 جاء ذلك الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة احتياجات قرى مراكز (المحلة الكبرى ، قطور وكفر الزيات) من المرافق ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، مديري وممثلي الهيئات والشركات المعنية ورؤساء الثلاث مراكز.

 

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الوضع الراهن للمرافق بالوحدات المحلية لمركز المحلة وعددهم ١٦ وحدة تضم ٥٨ قرية و ٣٤٧ تابع ، حيث تم حصر القرى المخدومة وغير المخدومة في مرافق ( مياه الشرب والصرف الصحي ، الغاز الطبيعي والكهرباء) ،وتم تحديد التكلفة المبدئية للمشروعات المطلوب تنفيذها.

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وفي السياق ذاته، تم حصر كافة احتياجات مركز كفر الزيات داخل ٦ وحدات محلية تضم ٣٧ قرية و٩٣ تابع ، حيث تم حصر حاجة تلك القرى من خدمات (الصرف الصحي ومياه الشرب، الغاز، الاتصالات والكهرباء).

 

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة احتياجات قرى مركز قطور بواقع ٦وحدات محلية تضم ٣٠ قرية و١٦٣ تابع ،حيث تم حصر احتياجات القرى من خدمات (مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الاتصالات والكهرباء) .

محافظ الغربية يناقش احتياجات المرافق لقرى المحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور

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IMG-20211116-WA0037
IMG-20211116-WA0038
IMG-20211116-WA0038
الكهرباء اجتماع حياة كريمة الصرف الصحى الاختيار العمل الغربية محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مركز قطور توك توك

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