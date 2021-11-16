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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. وزير دفاع إسرائيل يهدد بضرب إيران

بيني جانتس
بيني جانتس

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستواصل مواجهة إيران على جميع الجبهات، مشيرا إلي توجيه ضربة عسكرية لـ إيران، بما في ذلك في لبنان وسوريا.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال جانتس، "نحن بالطبع نتابع كل ما يحصل في جميع الجبهات. نراقب حاليا سياسات إيران داخل إيران في سياق البرنامج النووي وعلى صعيد قوتها في الخارج ونفوذها في سوريا ولبنان".

 

وتابع: "من الضروري أن يعمل العالم لمواجهة إيران، وإسرائيل مستعدة لفعل كل ما يلزم في جميع الجبهات وخاصة في الجبهة الشمالية".

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وتأتي تصريحات جنتس في ظل الاستئناف المخطط للمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية في فيينا أواخر نوفمبر.

سوريا إسرائيل لبنان ايران البرنامج النووي بيني جانتس وزير دفاع إسرائيل اخبلر ايران اخبار اسرائيل

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