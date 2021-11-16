اجتماع تنسيقي لحملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في سيناء

عقدت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا، برئاسة حنان حسن، رئيسة الوحدة، بحضور مسئولي وحدة تكافؤ الفرص بمجالس المدن والجهات الشريكة، لمناقشة دور ومهام كل جهة في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنظمها الوحدة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وبإشراف العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وقالت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن مبادرة الـ16 يوم تنظمها الوحدة تحت عنوان"معًا ضد العنف"، خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتي 10 ديسمبر المقبل، والمتعارف عليها دوليًا، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

أضافت حسن، أنه منذ إنشاء الوحدة في نهاية عام 2018 تقوم الوحدة بإطلاق هذه المبادرة سنويًا من ديوان عام المحافظة ومجالس المدن بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي جامعة العريش ومديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة والأوقاف والأزهر الشريف والإعلام وإذاعة شمال سيناء الإقليمية.

أشارت حسن، أنه سيتم إطلاق المبادرة يوم 25 نوفمبر الجاري بإقامة مارثون رياضي ينتهي عند ديوان عام المحافظة بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، لافته إلي تنظيم ندوات توعوية بمجالس المدن والمصالح الحكومية والمدارس والنوادي ومراكز الشباب ومجمع الإعلام بالعريش والمديريات الخدمية طوال فترة المبادرة.

بدورها قالت عايدة سليم عضو الوحدة، أن الوقاية من العنف والتنمر ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامح للتعريف به ونشر الوعي الصحي، بجانب تمكين المراة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الإستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وخلق جو اسري صحي للأطفال والعائلة ككل.

أشكال متعددة للعنف



وأضافت هاجر صالح، عضو الوحدة، إن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية، وأنه يحب على جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعى الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

من جانبه استعرض محمد الهادي، عضو الوحدة، تشكيل وحدة تكافؤ الفرص والأهداف التي تقوم بها، مؤكدًا علي أنها تختص بحصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها المرأة العاملة ومنع التميز ضدها، ومتابعة شكاوى المرأة، وإعداد الدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة بالمحافظة وتحديد احتياجاتها، وتحقيق مبدأ المساواة بمختلف الخدمات الاجتماعية والتدريبية والترقي، وعقد الندوات واللقاءات التوعوية في القضايا المعنية بتمكين المرأة.