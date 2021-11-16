معارك عنيفة.. بيان عاجل من مجلس الأمن الأرميني حول الحرب مع أذربيجان

قال مجلس الأمن الأرميني، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان تستخدم المدفعية الثقيلة ضد الجيش الأرميني، مؤكدا اشتعال حدة المعارك.

وطالب مجلس الأمن الأرميني، روسيا بالتدخل لحماية أراضيها بعد تجدد القتال مع أذربيجان.

وفي وقت سبق من اليوم، حذر رئيس وزراء أرمينيا، من أن الأرمن يجب أن يكونوا مستعدين للدفاع عن منازلهم إذا انتقلت التوترات المتصاعدة على الحدود المشتركة مع أذربيجان إلى صراع مباشر، علي خلفية اشتعال الحرب مجددا مع الجيش الأذري.

زدعا نيكول باشينيان مواطنيه إلى حماية "وطنهم"، بعد اندلاع الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان .

وحسب بيان من وزارة الدفاع الأرمينية، فإن الوضع في الاتجاه الشرقي للمنطقة الحدودية لا يزال متوتراً للغاية وهناك معارك محلية يستخدم خلالها العدو المدفعية والعربات المدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة.

وقال الجانب الأرميني إن العديد من جنوده أصيبوا وفقد موقعان قتاليان في القتال.

ووجهت أذربيجان وأرمينيا أصابع الاتهام لبعضهما فيما يتعلق بالاستفزازات الأخيرة.

واتهمت وزارة الدفاع في يريفان أذربيجان بمهاجمة المواقع الأرمنية على طول الحدود. فيما زعمت باكو أنها تصرفت دفاعًا عن النفس، حيث انقضت قواتها لتدمير الأسلحة المضادة للدبابات وقذائف الهاون.