جامعة حلوان تنظم حفل غنائي شاعري للشاعرة أميرة البيلي...اليوم



تنظم أسرة ترحال المركزية بالتعاون مع أسرة وان تيم المركزية بجامعة حلوان حفل غنائي شاعري للشاعرة أميرة البيلي وفرقتها، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة ، وذلك بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وتقام فعاليات الحفل فى تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢١.



أكد الدكتور ممدوح مهدى أن الأنشطة الطلابية هي أحد أولويات جامعة حلوان لما لها من فوائد كبير على الطلاب في التعارف والتواصل بينهم وبين بعض واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم وتبادل الثقافات المختلفة والمشاركة الإيجابية الفعالة.