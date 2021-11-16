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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الرفاعية تدشن ساحة وضريح أكبر معمريها في مصر | صور

الشيخ محمد فرج العياط
الشيخ محمد فرج العياط أكبر معمري الطريقة الرفاعية في مصر

دشنت الطريقة الرفاعية وشيخها الشيخ طارق يس الرفاعي ونائبه محمود يس، ساحة ومقام الشيخ محمد فرج أكبر معمري الطريقة في مصر ومؤسسها بمدينة أسوان، وذلك بالرغم مما تشهده المحافظة من طقس سيئ. 

الشيخ محمد فرج العياط

الشيخ محمد فرج العياط
 

ولد الشيخ محمد فرج العياط بمركز البلينا محافظة سوهاج، في السادس والعشرون من شهر أبريل عام ألف تسعمائه ستة وثلاثون،

انتمى للطريقة الرفاعية وهو صغير السن عن الشيخ أحمد نور الدين المشوادي من أكابر مشايخ الطريقة الرفاعية بصعيد مصر، وانتقل الشيخ محمد فرج إلى محافظة أسوان في ستينيات هذا القرن خلال فترة إنشاء السد العالي وأنشأ ساحة وقام بنشر الطريقة الرفاعية في المحافظة وخارجها.

مقام الشيخ محمد فرج

عمل معمر الطريقة الرفاعية على إحياء موالد ال البيت والصالحين في كافة محافظات مصر وكان على صلة وطيدة بعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي، الذي كان أحد الأسباب التي كونت شهرته. 

وتعد ساحة الشيخ محمد فرج ملاذاً للفقراء والمساكين منذ نشأتها وحتى انتقاله وهو يجهذ للاحتفال بالمولد النبوي هذا العام فقد انتقل يوم السابع من شهر ربيع أول لعام 1443هـ، وقد أثر أبنائه على إقامة الاحتفال بالمولد النبوي وانشد فيه الشيخ ياسين التهامي وابنه محمد اللذان أبكيا الحضور، بعد أن رثاه الشيخ ياسين التهامي.

ساحة الشيخ محمد فرج

 وقال التهامي:"ما مات من ترك خلفه ذرية صالحة تدعوا له وتحمي الراية من بعده وتكمل رسالته في الحياة فروح الشيخ باقية في والده وعقبه ومحبة الخلق لابيهم ستنتقل فضل الله لهم نسأل الله أن يؤيدهم وأن يجعل مدد أبيهم موصولاً فيهم".

وقد دعا الشيخ ياسين لابنه الشيخ أحمد محمد فرج أن يعينه الله في تحمله لتلك المسؤولية العظيمة.

ساحة أكبر معمري الرفاعية 

مولد الرفاعي 

وأقامت الطرق الصوفية مساء أمس، ذكرى مولد الإمام أحمد الرفاعي بمركز العطواني محافظة أسوان، وذلك في حضور شيخ الرفاعية الشيخ طارق يس الرفاعي، حيث انتقد علماء الأزهر والصوفية بالمولد، التصريحات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك رداً على القس المشلوح زكريا بطرس، حيث أكدوا على أن الله تبارك وتعالى كفى نبيه المستهزئين في كل زمان ومكان ولن يضر المقام النبوي الشريف إساءة من يسيء أو يعلو من قدره مدح من مدح.

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الغضب لرسول الله فرض

ولفت الشيخ محمود يوسف من علماء الأزهر خلال كلمته بالمولد إلى أقوال علماء وشيوخ الأزهر في أمر الإساءة للنبي وسمو المقام النبوي وفضل التخلق بهديه الشريف، موضحاً أن الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم غيور على دينه وعلى صاحب الرسالة العظيمة إلا أن هذا الغضب لابد أن يكون متخلقاً بالأخلاق والهدي النبوي.

كما أشار الشيخ القويضي من علماء الطريقة الرفاعية إلى أن الله تبارك وتعالى كفى نبيه المستهزئين وكان أول من نصره وكفى به ناصراً فقال جل وعلا:" إلا تنصروه فقد نصره الله"، مشدداً على أن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على المتطاولين أمثال زكريا بطرس وغيره واجبة.

واختتم الشيخ يس التهامي عميد المداحين احتفالية الطريقة الرفاعية بذكرى ميلاد شيخها ومؤسسها الشيخ أحمد الرفاعي بأسوان.

الرفاعية الطريقة الرفاعية ساحة ومقام الشيخ محمد فرج الطريقة الرفاعية في أسوان مشايخ الطريقة الرفاعية معمر الطريقة الرفاعية المولد النبوي

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