اليوم ..انطلاق المعرض الخيري بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه سوف ينطلق المعرض الخيري لطلاب الجامعة والذي يحتوي علي أحذية وملابس بأسعار رمزية .



وكشفت وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس عن موعد انطلاق المعرض وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر الجاري .



يذكر أن كلية الآداب بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للسكان نظمت ندوة موسعة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية ومخاطرها علي التنمية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشكلة الزيادة السكانية وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

استعرضت د. هالة عزام مديرة الاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للسكان أسباب الزيادة السكانية ، الجمهور المستهدف في التوعية ( المرأة - صغار وكبار السن ،الرجل ، الإعلام ، رجال الدين، المجتمع بأكمله ) ، الحلول الجديدة المقترحة ، فوائد تنظيم الأسرة على الأم والطفل والمجتمع ، كما استهدفت الندوة توعية الطلاب بما قدمته الدولة في ملف الزيادة السكانية.