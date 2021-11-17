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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث للعام 2021 على مستوي الجمهورية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالفيوم أثناء تكريمه الفائزين

 

قام  الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بتكرم الفائزين في مسابقة الأبحاث للعام 2021 م على مستوى الجمهورية..

حيث فازت الطالبة جيداء عادل محمد عوض . مدرسة محمد معبد - مركز ثامن جمهورية ، والطالبة سارة محمد جابر حسين . مدرسة الفاروق الخاصة - مركز تاسع جمهورية  ، والطالبة تسنيم هاني سالم . مدرسة الرسالة الخاصة للغات - مركز ثالث عشر جمهورية.

الطالب حسام محمد فاروق ابوشنب . مدرسة دفنو الرسمية لغات - مركز رابع عشر جمهورية ، والطالب يوسف مدحت رجائي . مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية - مركز خامس عشر جمهورية، والطالبة سوتي نجيب حنا معوض . مدرسة القديس ميخائيل للراهبات - مركز سابع عشر جمهورية.
 
وفي مسابقة الأجهزة والوسيلة للعام 2021م على مستوى الجمهورية، فاز الطالب معاذ محمد صلاح. مدرسة ملحقة فارس ،  مركز خامس جمهورية   ، والطالب حسام محمد فاروق . مدرسة دفنو الرسمية لغات - مركز سادس جمهورية، والطالب احمد محمد أحمد محفوظ . مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية - مركز سابع جمهورية ،   والطالبة مروة ناصر عويس . مدرسة الشهيد محمد عبدالفتاح . مركز ثامن جمهورية.

والطالب خالد هاني يحي . مدرسة ملحقة فارس . مركز تاسع  جمهورية  ، والطالبة نرمين أحمد محفوظ . مدرسة  إطسا الثانوية، مركز ثامن جمهورية.

 

وفي مسابقة المشروعات العملية و المشروعات الحيوية للعام الدراسي ٢٠٢١م، فازت الطالبة صفا أحمد صلاح . مدرسة دفنو الرسمية للغات بالمركز الثالث جمهورية  ، والطالبة أيه محمد أبوزيد محمد .مدرسة دفنو الرسمية للغات بالمركز الرابع جمهورية، والطالبة حبيبة على عبد الحميد سيد ،  مدرسة اطسا الإعدادية بالمركز السابع جمهورية ، والطالبة هنا محمد عبدالتواب أيوب. مدرسة اطسا بنين.  بالمركز الثامن والطالبة ميادة ياسر أيوب . مدرسة ٦ أكتوبر للتعليم الفني بالمركز الخامس عشر جمهورية ،   والطالب محمد عماد الدين عبدالعظيم . مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام  ، والطالب أحمد محمود أحمد أبو الحسب بالمركز السابع عشر مدرسة الرسالة الخاصة لغات.بالمركز السادس عشر جمهورية،   والطالب جلال عادل جلال ،  مدرسة جامعة عين شمس بنين بالمركز العشرون جمهورية ،  والطالب أحمد محمد فاروق . مدرسة عين شمس الثانوية بنين، بالمركز الواحد والعشرون جمهورية   ،  والطالب أحمد منصور السيد عبدالحميد ، والطالب أسامة نبيل أحمد عبد، مدرسة أبو كساة الثانوية المشتركة ، بالمركز الثاني والعشرون جمهورية .

 

والطالب محمود رجب أمين . مدرسة ناصر الصناعية العسكرية، بالمركز الثالث والعشرون جمهورية ،   والطالب محمد محمود فاروق أبوزيد . مدرسة أبو كساة الثانوية المشتركة ، بالمركز الرابع والعشرون.

 

وفى ذلك تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين وتوجيه العلوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل. 

 

 كما قام الدكتور وكيل الوزارة بتكريم موجهي ومعلمى العلوم ، البالغين سن المعاش، وذلك تقديراً لجهودهم المضيئة في خدمة العملية التعليمية بالفيوم .

 

كما كرم الدكتور اكرم عدد من معلمى وموجهي العلوم ، وذلك للجهد المبذول في العمل والإشراف على المشاريع البحثية للطلاب ، والمساهمة في تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، كما قدم رسالة شكر الأستاذة إيمان ابوالحسب موجه عام العلوم وفريق العمل المعاون من موجهي ومعلمى العلوم والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام  وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

 

تعليم الفيوم توزع وجبات التغذية على طلاب المدارس لليوم الأول

 

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تعليم الفيوم مركز ثامن تاسع جمهورية مسابقة الابحاث

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