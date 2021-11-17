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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: عقدت اجتماعا طيبا مع الرئيس الصيني

بايدن: عقدت اجتماعاً
بايدن: عقدت اجتماعاً طيباً مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه عقد "اجتماعاً طيبًا" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وإن المساعدين سيتابعون مجموعة من القضايا.

 

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الزعيمان أحرزا أي تقدم بشأن تايوان خلال اجتماعهما الافتراضي، قال بايدن: "أوضحنا أننا نؤيد قانون تايوان".

 

وأوضح بايدن للصحفيين "هذا كان لقاء جيدا، وعلينا القيام بعمل كبير.. لقد شكلنا 4 فرق، سنجمع أشخاصا للعمل المشترك حول عدد من القضايا.. سيكون بإمكاني الكشف عن المزيد خلال الأسبوعين المقبلين".

 

وتابع "أكدت بوضوح أننا (الطرف الأمريكي) نؤيد قانون العلاقات مع تايوان، انتهى الموضوع. إنها مستقلة وتتخذ قرارات خاصة بها".

 

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في اجتماعه الافتراضي الأول مع نظيره الصيني شي جين بينج ، إن عليهما مسؤولية كزعيمين لضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح.

 

فيما ذكر شي لبايدن في الاجتماع عبر الفيديو إن البلدين يواجهان العديد من التحديات معا، ويتعين أن يعززا الاتصالات والتعاون.

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