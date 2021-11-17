الطقس في الإسكندرية.. سقوط أمطار خفيفة في بداية نوة المكنسة

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة للغاية على بعض الأنحاء شرق المحافظة.

وشهدت جميع أنحاء المحافظة، أمس، أجواء معتمة وغيوما طوال ساعات النهار، حيث اختفت بسببها أشعة الشمس.

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وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار خفيفة أمس، لافتة إلى أنه اعتبارًا من الساعات الأولى ليوم الأربعاء تكون من متوسطة إلى غزيرة، مؤكدة أن الحالة عادية ولا تدعو للقلق.

وتابعت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن طقس الإسكندرية خلال يومي السبت والأحد المقبلين، سيشهد حالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة، لافتة إلى أنه جاري تحديث الخرائط الجوية، وربما تكون الحالة أشد أو أضعف.

وأضافت إيمان شاكر أنه سيتم التواصل مع المحافظات بخصوص سقوط الأمطار؛ وخاصة الغزيرة، وكذلك مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس مع المحافظة على مدار الساعة عبر صور الأقمار الصناعية للاستعداد، مؤكدة أن أجهزة الدولة تستجيب بشكل سريع للتوصيات الخاصة بالطقس.

وأوضحت إيمان شاكر أن هذا الأمر يقلل الخسائر، لافتة إلى أنه جارِ الاستمرار والتطوير في عمليات المتابعة، وتم تركيب رادارات تابعة للهيئة لتزويد البيانات ودقتها.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار .