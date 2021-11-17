واشنطن: تقدم ملحوظ في جهود تصدير الغاز المصري إلى لبنان

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورثي شيا، عن إحراز تقدم في جهود إمداد لبنان بغاز توليد الطاقة من مصر، والطاقة الكهربائية من الأردن.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان لها إن السفيرة شيا، التقت وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، للتباحث حول هذا الشأن.

وأكدت شيا محاولة الولايات المتحدة "الحصول على المساعدات الإنسانية، وتقديم مساعدات حقيقية يومية للشعب اللبناني الذي يعاني منذ وقت طويل من نقص في الطاقة ومن انقطاع الكهرباء".

وأضافت السفيرة الأمريكية "يسرنا أن نتمكن اليوم من إحراز تقدم إضافي تجاه حصول لبنان على الغاز من مصر والكهرباء من فائض الكهرباء على الشبكة الأردنية".

وتابعت "نحن سعداء بالتقدم الذي نحرزه وممتنون للعمل الشاق الذي قام به نظرائي".

وفي وقت سابق، قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى لبنان، بحلول أوائل العام المقبل 2022.

وأكد الملا أن "مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي تطلبها لبنان بأسرع ما يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل" مشيرا إلى "أننا نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب".

يشار إلى أنه بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء، ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر عبر الأردن وسوريا.

وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أعلن في أكتوبر الماضي، أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن البنك الدولي سيمول هذا المشروع.