تونس تفوز على زامبيا 3-1 وتتأهل للجولة النهائية من تصفيات المونديال

تأهل منتخب تونس إلى الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم بعد فوزه على منتخب زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبي حمادي العقرب في رادس، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



جاء هدف تقدم المنتخب التونسي عن طريق عيسى العيدوني في الدقيقة 18 من زمن المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية استقبلها بتسديدة قوية في الشباك، وسجل محمد دراجر، ثاني أهداف تونس، في الدقيقة 31 من عمر المباراة، بعد جملة رائعة بين لاعبي تونس أنهاها في الشباك.



وعزز علي معلول تقدم المنتخب التونسي بالهدف الثالث في الدقيقة 43، بعدما تلقى تمريرة من الجبهة اليسرى وتوغل تجاه المرمى ليسددها قوية في الشباك.



وقلص سكالا الفارق بهدف وحيد لزامبيا، في الدقيقة 80، بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها الحارس التونسي وتابعها اللاعب نفسه ليسددها في الشباك.